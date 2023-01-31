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布碌崙收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

記者鄭怡嫣／紐約報導
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

數十名庇護客、維權人士等，29日晚及30日在曼哈頓中城酒店門前抗議，拒絕搬到含1000床位的布碌崙(布魯克林)收容中心，他們表示沒有人願意平白被照顧，但中心無暖氣、熱水、沒隱私、不人道；反對者則嗆「滾回你的國家」。

@menorrd369

#la locura de locuras en el watson new york

♬ sonido original - El Menor

(取自Tiktok)

此前，這些庇護客在曼哈頓中城沃森酒店(Watson Hotel)暫居，然而由於更多庇護家庭需要床位，市府計畫將單身男性安排至布碌崙紅鉤區(Red Hook)郵輪碼頭一個臨時搭建的收容中心，在得知該中心為1000床位的大通房，且無暖氣與熱水，部分庇護客表示中心無隱私也「不人道」拒絕搬遷，也有庇護客此前住了數小時後又返回。在被拒重新進入沃森酒店後，他們在酒店外裹長毯露宿抗議。

抗議由29日晚爆發，庇護客手舉「禁止歧視移民」的標語，維權人士試圖強行衝入沃森酒店。警方於30日早在酒店停周圍設置路障，阻止庇護客進入，支持者高喊「別走，收容中心就是一個冰窖」，反對者則嗆「送他們回去」、「滾回你的國家」。接送他們至布碌崙郵輪碼頭的巴士，同日來到酒店前，最終，在下午1時40分，僅十人登上巴士。

33歲的庇護客皮南德(Nelson Piñando)表示，在酒店附近的超市找到一份工作，如果搬到布碌崙郵輪碼頭，距離此地八哩，交通不便，且需要的是可以休息又有隱私的地點。他想要保住工作，「這裡沒人願意白白被照顧」。

市長亞當斯(Eric Adams)發言人萊維(Fabien Levy)則回應，布碌崙收容中心有暖氣，還有可供存放貴重物品的儲物櫃。該中心與全市其他人道主義救援場所擁有相同的服務。

根據市長辦公室的最新統計，全市庇護客的數量，自去年春天已逾4萬2000人，截至 1 月中旬，共有2萬6700人住在收容中心。紐約市目前已在酒店設數十個緊急收容所。

庇護 布碌崙 隱私

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