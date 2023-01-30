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酒店過戶 華埠遊民所悄復工 疑由後門進出施工 鄰近商戶不知情

記者許君達╱紐約報導
附近商戶稱，施工方利用顯利街的後門進出，不走正門。(記者許君達／攝影)
附近商戶稱，施工方利用顯利街的後門進出，不走正門。(記者許君達／攝影)

因社區強烈反對而暫停半年的曼哈頓華埠百老匯91號「遊民避風港」計畫近日低調復工，鄰近商戶普遍表示不知情。該樓原為已停業的金匯大酒店，市府2021年底宣布計畫改造遊民所，引發社區反對，去年5月，在壓力下曾暫停該項目。

施工公告顯示，目前正在進行的是石棉清理工程，預計工期長達一年。（記者許君達/攝影...
施工公告顯示，目前正在進行的是石棉清理工程，預計工期長達一年。（記者許君達/攝影）

該棟物業正門張貼的施工通知顯示，正進行石棉清除工程，從本月12日起，預計至明年1月。開工近半月，建築外幾乎看不到施工痕跡。左右兩側商鋪業主表示沒有感覺工程進行，一業主指出，施工方利用顯利街(Henry St.)後門進出，但該處也沒有放置工地垃圾箱。

附近商戶表示，曾在微信群中接獲消息稱該項目會改為他用，但事實並非如此。社區人士陳家齡表示，該物業在兩個月前已完成轉手，目前由公益組織「關懷無家可歸者」(Care for the Homeless)租用營運。產權明晰後，「遊民避風港」計畫將不會更改。

一直反對華埠新建遊民所的「關注東百老匯委員會」成員王鏑表示，去年12月得知相關消息，並與合作組織「大華埠民權聯盟」共同籌備提訴，通過法律手段阻止該項目。也希望這棟樓的原業主出面解釋，為何在政府與社區兩方出價相差無幾的情況下，堅持將房產出售給政府。

圍繞華埠新建遊民所的爭議持續不斷。此前曾助「避風港」推進的亞洲人平等會表示，該項目可以為社區耆老入住可負擔住所前，提供過渡落腳點，「避風港」的健保中心也向社區開放，不會給社區造成負擔，因會為入住者提供心理評估以及職介等，並有警衛，且僅開放最少一年的長住客」。

隔壁商家林先生表示，該樓位於東百老匯商區核心，一旦遊民所啟用，擔心會有吸毒者與醉漢，威脅街道安全，也對附近至少五所學校的青少年有不良影響。「這些人從庇護所出來就聚集在我的店門口，誰還敢來買東西？」他說，如果生意受影響，可另外選址開店，但這條街怎麼辦？附近一餐飲業者也表示擔心安全，尤其是癮君子和精神病患者。「遊民所應選在較偏僻的地方。」

王鏑表示，亞平會及支持「避風港」計畫的社區人士，並沒有與社區加強溝通、聽取民意。2021年12月，亞平會遭社區極力反對後，已宣布退出該項目。截至發稿時，市議員馬泰(Christopher Marte)暫未對該復工發表聲明。

遊民 華埠 百老匯

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