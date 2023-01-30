花旗球場開發 華社籲與法拉盛互補

花旗球場周邊土地願景會議再次舉辦，居民積極投票。(記者高雲兒／攝影)

針對花旗球場(City Field)周邊50英畝空地規畫，大都會 棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)及其團隊，29日在球場舉辦願景座談會，逾400名皇后區居民參加。有華社人士表示賭場不是一個不可接受的建議，但需合理規劃；也呼籲結合兩地文化，交通上銜接法拉盛 ，並以公共娛樂項目為重心。

此片空地為花旗球場周邊50英畝空地規畫。(記者鄭怡嫣/攝影)

座談現場設看板收集民眾有關開發重心、交通、工作機會等想法。從現場及此前座談會收集的意見來看，民眾最希望增加餐館及酒吧，華人 則希望雇用本地居民。

對於外傳該地可能興建賭場，法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，賭場不是一個不可接受的提議，「至少賭場的稅收可觀，新、康兩州已吃香喝辣的多年，肥水不落外人田。華人再遠都會去賭場放鬆壓力，不賭的人就算賭場在家隔壁，也不會駐足」。他認為遊樂場也是很好的提議，有助帶動法拉盛的餐飲及觀光發展，但不宜修建社區，因恐導致法拉盛經濟及商業重心地位向外轉移。

法拉盛居民徐佳表示，法拉盛的目前的賭博群體固定，去周邊賭場如雲頂、大西洋城、康州也很簡單。如果擔心影響青少年，可出台相關預防行動。「賭場」其實有很多功能，如會展中心等，同時帶動經濟發展，「賭場不會針對華人，外地居民也會過來，但如果有治安顧慮，需未雨綢繆」。也有居民盼儘速整修羅斯福橋，在周邊多舉辦市集活動，帶動法拉盛人氣。

前市議員康斯坦丁尼(Costa Constantinides)表示，民眾普遍心聲是促進地緣經濟，連結社區更好地發展。該區常淹水，也希望有更多綠色空間及現代化的排水系統。

根據柯恩團隊發言人科梅拉(Maria Comella)，未來兩個月，還將在周邊各社區舉辦願景座談，收集更多民眾意見，匯總後，將公開更詳細的開發框架，相關網址：www.queensfuture.com。