班森賀華社大遊行 載歌載舞迎新春
由布碌崙(Brooklyn)華人社區服務中心主辦的第六屆班森賀華社迎新春大遊行29日在18大道舉行，共有20多個組織，500多人參加，數千居民沿途圍觀。參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等民選官員、眾多華社代表同慶。
今年的班森賀春節大遊行改在18大道舉行。遊行隊伍在18大道交65街集結，11時30分正式開始，在舞獅隊和鑼鼓隊的帶領下，遊行人員在各自的隊伍中載歌載舞，沿著18大道從65街行進到84街結束，吸引眾多行人駐足觀看。
舒默祝大家新年快樂，恭喜發財。他發言說，華社是紐約最好的社區之一。華裔的價值觀，包括勤勞、有家庭觀念、尊老、重視教育、守法，這些也是美國主要價值觀。近年出現的針對亞裔的偏見和仇恨是不能容忍的，必須受到追究。
市警62分局承擔班森賀遊行的維安工作。新任局長劉志強(Eddie Lau)說，上任第三天，很高興能為華社這個重要活動提供安全保障。他從警18年，擔任警官(Captain)四年，有豐富的經驗。數年前在這個地區居住過，對這裡很熟悉，希望以後能更好為社區服務。
大遊行主辦方，布碌崙華人社區服務中心執行總裁伍燕珊說，這是年度盛事，她們從二、三個月前就開始籌備。該服務中心負責人羅添福說，每年春節大遊行都在華社引起積極的反響，他感到很自豪，爭取一年比一年辦得更好。
市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、州參議員曲怡文，州眾議員鄭永佳、市議員李凱健(Ari Kagan)、州眾議員寇頓幕僚長，第43選區市議員參選人莊怡文、松柏之家社區服務中心行政總監，第43選區市議員參選人陳偉儀等參加大遊行。
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