布碌崙8大道 兔年醒獅大遊行

民選官員及華社人士帶領大遊行，並沿途向民眾拜年。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人協會29日在8大道 華社舉辦第34屆慶祝春節大遊行 ，上萬各族裔民眾沿街觀看，共慶佳節。眾多民選官員參與，向社區拜年。

新春遊行在8大道的50街至60街間封街舉辦。主辦方在8大道交50街處設大型舞台，中午12時，慶祝活動正式開始，布祿崙華人協會會長麥保羅致辭表示，過去30多年，該會一直舉辦此活動，但過去兩年因新冠疫情停辦，今年終於恢復。他感謝民選官員、警方、義工等支持，祝願新春快樂，兔年大吉。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市主計長蘭德(Brad Lander)、國會眾議員高德曼(Daniel Goldman)分別發言，給華社民眾送上新春祝福。蘭德、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)、紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江、布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)代表吳建宏頒贈嘉獎狀，表彰布祿崙華人協會對社區的貢獻。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章致賀詞，向社區拜年。出席嘉賓尚有州參議員曲怡文、劉醇逸、州眾議員州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、市議員韋娜芙(Inna Vernikov)華裔代表狄鐘琪等。

主席台的祝福穿插著台下的舞獅、中國武術和兒童舞蹈表演等，精彩的節目贏得現場觀眾的掌聲和歡呼。

布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)、市警66分局局長哈格斯塔德(Jason Hagestad)、與72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)等警方代表也送上新春的祝福。蘇亞雷斯表示，29日是她就任的第一天。很期待今後與社區積極合作，保護安全。