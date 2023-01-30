僑界歡送文教中心副主任林威廷

台灣僑界歡送任滿將榮調返台的紐約華僑文教服務中心副主任林威廷(前排左四)。(記者呂賢修／攝影)

紐約、新州、賓州 台灣僑界，29日於皇后區法拉盛 歡送任滿將榮調返台的紐約華僑文教服務中心副主任林威廷，60餘社團聯合致贈「駿馬千里，感佩熱誠」紀念獎牌，表達祝福；州參議劉醇逸、州眾議員金兌錫贈表揚狀，威廉波特少棒賽所在的賓州萊康明郡(Lycoming)也贈「榮譽居民」獎狀留念。

林威廷任期滿三年半，榮調回僑務委員會僑生處，同屬該處的王鈺淇將於2月初接任。林威廷感謝社區鼓勵，回憶剛派任紐約時適逢總統蔡英文來訪，對僑界的熱情團結印象深刻。與社區共同度過三年疫情，近期從大都會 棒球隊台灣日、雙十升旗典禮等活動，感覺再次恢復往日光彩，感謝支持、祝願平安。

眾多社團及民選官員代表致詞，紐約台灣會館理事長蘇春槐感謝林威廷協助，於會館成立華語文學習中心；新澤西中文學校協會董事長戴松昌回憶林威廷疫期逐校送教科書，並為各校爭取經費；法拉盛獅子會會長周經皓代表台灣商會會長白育青，感謝他為大都會棒球隊台灣日盡心盡力。