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東百老匯春節快閃集市 人氣火爆

記者張晨／紐約報導
「歡迎來華埠」在怡東樓舉辦的春節集市快閃活動，28日人氣火爆。(記者張晨／攝影)
「歡迎來華埠」在怡東樓舉辦的春節集市快閃活動，28日人氣火爆。(記者張晨／攝影)

農曆新年的熱鬧延續，非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)28日再次回歸受疫情打擊嚴重的東百老匯88號的怡東樓舊址，舉辦為期兩天的春節集市快閃活動，更多本地商戶和民眾參與其中，宣傳中華文化和節日習俗；開市首天場面火爆，各店面均人頭攢動——富有亞洲特色的美食、手工、書籍以及服飾，各族裔民眾樂陶陶。

怡東樓旁的街道加上新年前掛起的燈籠，街道上人頭攢動相當熱鬧。(記者張晨／攝影)
怡東樓旁的街道加上新年前掛起的燈籠，街道上人頭攢動相當熱鬧。(記者張晨／攝影)

隨著怡東樓這一曾經的地標因疫情熄燈、隨後經濟重創以及遊民、吸毒所等計畫的流入，社區不斷嘗試發聲挽救，但情況仍未見好轉；歡迎來華埠運營長王舒貝(Jacqueline Wang)表示，使用此地的空店打造新的社區空間是該組織一直以來的目標，為受疫情衝擊最重的非華埠主要區域恢復生機和活力。

「歡迎來華埠」在怡東樓舉辦的春節集市快閃活動，28日人氣火爆。(記者張晨／攝影)
「歡迎來華埠」在怡東樓舉辦的春節集市快閃活動，28日人氣火爆。(記者張晨／攝影)

創辦人李佩欣(Victoria Lee)表示，此前首次在該地舉辦的「88EastFair」快閃作為「歡迎來華埠」的試水活動，取得了巨大的成功，商家從本地烹飪、茶藝用具老店，到華裔新銳設計師的飾品、服裝、甚至可以自己動手製作新年幸運餅乾；「利用這些空間打造一個完全不一樣的活動，讓人們重新認識這裡，也讓他們重新認識華埠。」

當天氣溫怡人，科西街(Forsyth St.)的大門也隨之敞開，加上新年前掛起的燈籠，街道上交織著參加集市的年輕人，和附近買菜的老年人，相當熱鬧；一些社區居民也被進出的人群吸引，而怡東樓裡剩下的一些華人業者也拉起捲簾門，坐在櫃檯前享受久違的人潮。

華裔陳可辛表示，人們可在這裡享受一站式的「老華埠新體驗」，吃喝玩樂一應俱全，想要淘些亞洲特色的飾品、貼紙以及賀卡；「平時很難找到，但今天在這裡都買齊了。」

活動將在今(29)日繼續，時間為早10時至晚5時，可登錄https://reurl.cc/VRrj8Q註冊。

華埠 疫情 華裔

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