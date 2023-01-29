露宿街頭不放棄 移民開披薩連鎖店

阿克代尼茲(前排左五)28日新店入駐法拉盛市中心羅斯福大道，當日贈送1000片披薩，回饋社區。(記者牟蘭／攝影)

42歲的土耳其裔移民阿克代尼茲(Hakki Akdeniz)曾是一名遊民 ，每日為溫飽掙扎，他通過努力開辦Champion披薩店，在紐約市 開辦多家分店，28日新店入駐皇后區法拉盛 市中心羅斯福大道，當日贈送1000片披薩，回饋社區，他承諾日後繼續在曼哈頓中城34街為遊民免費贈送食物，幫助無家可歸者度過艱難時刻。

2001年阿克代尼茲與家人移民加拿大失敗，他從蒙特婁跳上一輛開往紐約市的大巴，當時口袋內只有240元，不會說英文的他，隻身來美尋找唯一的朋友，但致電友人後，對方卻未出現，「我睡在公車站旁的長椅上，因為我實在不想離開，我太想念我的朋友」。

阿克代尼茲說，他的等待時間從一天變成兩天，朋友始終沒有出現，學歷不高的他，開始為自己的前景擔憂；他回憶，當初用僅剩的經費找到一家便宜酒店後，身無分文，同年2月淪為遊民，「白天我到處閒逛，晚上我就窩在地鐵站，這是唯一能讓我保暖的地方」。

對於這段經歷，阿克代尼茲表示，另一名遊民帶他去位於下東城的包厘救濟所(Bowery Mission)棲身數月，他的命運也因一名救濟所工作人員介紹在披薩店擔任洗碗工而改變。

披薩店的業主邀請阿克代尼茲同住，他此後攢錢，就在下東城開辦自己的首間披薩店，翌年在拉斯維加斯的世界比賽獲得佳績。

阿克代尼茲與他的華人合作伙伴鄭積獎已在長島市開設分店，28日為法拉盛的新店剪綵；他說，看到沿路的遊民，讓他想起自己過去艱難時光，開業當天他向顧客贈送1000片披薩，回饋社區，同時承諾每周三繼續在曼哈頓34街為遊民贈送食物與所需物資。