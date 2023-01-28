遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

「我的生活永遠不會恢復正軌」，三年前被聯邦檢方指控涉充當中國政府代理人的藏警昂旺 (Baimadajie Angwang)27日指，他因華裔 身分被「蓄意抹黑」成間諜 ，在獄中染疫後被歧視對待，聯邦雖日前撤銷他的所有控罪，但未給具體原因，整起案件毀了他的生活，要求捍衛自己的權益與司法公正。

聯邦檢方撤銷對昂旺所有指控一周後，他27日接受本報專訪時表示，因前總統川普領導下的司法部啟動「中國計畫」，聯邦政府針對調查各行業的華裔，他因此被針對性調查起訴，還包括日前被撤控的麻省理工學院(MIT)教授陳剛以及經庭審宣判無罪前田納西州立大學教授胡安明等。

昂旺表示，聯邦政府在逮捕他前，已預設他是「壞人」，部分證詞只摘取部分段落，重新編譯，以起訴書中指他稱呼中國駐紐約領事館官員為「老闆」舉例，他回應稱，自己原文稱呼對方是「哥哥」以表尊敬，但被曲解翻譯，牽強附會列為證詞，「欲加之罪，何患無詞」。

昂旺(講話者)感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

近三年被告生涯中，昂旺說，他的親友受到打擊，他仍記得2020年9月離家上班時，數十名聯邦探員攔在他車前，用六把步槍指著他臉的情景，他的妻女在屋內目睹整個過程；先後服務海軍與陸戰隊的他說，自己服務國家多年，但聯邦探員第一句話竟是問他會不會英文，以有色眼鏡看待亞裔，備感失望。

昂旺說，他被單獨關押六個月，從最初的驚訝，到之後委屈，一直到憤怒，他堅持不妥協，盼望司法公正，「傾家蕩產，我也不低頭」；他回憶，檢方在初期全力阻止他保釋，減少他與家人與律師的聯繫，「想要從精神上先摧毀你」。

疫情爆發後，2021年3月昂旺在獄中染疫，他說，自己曾多次申請退燒藥，但被獄警以無藥拒絕，指他要用身體自行對抗病毒，甚至譏諷他「這個病毒是華人帶來」；他說，當時自己飽受病毒折磨，喉嚨刺痛，只能通過寫紙條貼在門上抗議對方的言論。

昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

因染疫與各方考量，法官同意昂旺交付200萬元的保釋金候審後；他說，此後聯邦檢方四次推遲上庭時間，直到檢方撤銷指控前三周，取下他的電子腳鐐，19日由主審法官宣布撤案，這起案件才結束；他說，期間他用存款與帶薪停職的薪水支持訴訟與生活，對於此結果他在「意料之中也高興不起來」。

昂旺表示，自己被捕後，聯邦政府把他渲染成中國間諜，但在起訴中沒有一項間諜罪，指他非法充當中國政府代理人，毀壞了他的聲譽，也毀掉他的生活，但當局始終未闡明具體撤案原因，欠他一個公開聲明與道歉，不排除以法律維護自身權益，「我的人權、我的司法公正在哪裡」。

對於此案，昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，更鼓勵正在經歷相同遭遇者，不要因經濟與精神壓力妥協，堅持等待正義；他說，成為警察是自己的夢想，從警期間每當幫助不諳英文、不懂法律的民眾，都感到高興，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。