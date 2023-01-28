法拉盛停車場竊案多 華人千元財物遭盜

法拉盛停車場扛走華人車內紙箱。(讀者提供)

近日有華人 車主將車停在皇后區法拉盛 停車場時，車內的五箱物品隨即被兩名竊賊取走，目前嫌犯仍在逃；知情人士則表示，法拉盛停車場時常有竊賊晃蕩釣魚，伺機下手。

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根據市警，25日下午兩名華人男女將一輛外州車牌的黑色奔馳轎車，停在位於皇后區法拉盛39大道近友聯街(Union St.)的停車場後下車購物。由於車門未鎖，沒過多久就出現兩名竊賊打開車門，將放在後車座的五個黃色紙版箱搬走，紙箱內裝有車主友人暫放的物品，包含限量版球鞋以及名貴紅酒等，損失預計數千元。

法拉盛民間巡邏隊(Public Safety Patrol)副會長李啟基表示，法拉盛市中心的停車場常有不法分子在裡巡迴「釣魚」，看看能否撿到便宜。碰上非惡劣天氣，也會直接在街上擺攤販賣贓物。

據了解，法拉盛45大道交友聯街周邊經常有汽車車窗被砸，而在大學點大道(College Point Blvd.)近羅斯福大道百貨商店前，也有竊賊鎖定停放的電單車盜竊。