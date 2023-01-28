亞當斯市情咨文忽視無證移民 維權團體抗議

紐約移民聯盟於市議會前舉行抗議示威活動，批評市情咨文將移民、無證客等群體排除在外。(記者張心／攝影)

紐約移民 聯盟(New York Immigration Coalition)27日於市議會前舉行抗議示威活動，批評市長亞當斯(Eric Adams)最新的市情咨文將移民、無證客 等群體排除在外，要求市府立即在住房、教育 、法律服務等多領域滿足移民需求。

紐約移民聯盟認為，亞當斯在市情咨文內幾乎沒有提到移民和無證客，把這些群體排除在紐約市的遠景之外。雖然初步預算為低收入和工薪階層有限幫助，且無法確保移民能夠順利地融入社區；「他們需要教育、住房和社會服務等方面更多的投資，以建立和長期維持自己的社區發展。」

阿瓦德表示，移民和無證客成為政府縮緊預算的「替罪羊」。(記者張心／攝影)

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，移民和無證客成為政府縮緊預算的「替罪羊」，忽略了他們在疫情中對保持紐約正常運轉的關鍵作用。他希望市府提供解決方案，包括投資英語學習者項目，在公校雇用更多雙語教師，幫助無證移民離開遊民所，給予他們長期住房等。

斯柯恩要求市長不要削減對成人掃盲計畫的撥款。(記者張心／攝影)

華策會成人掃盲講師斯柯恩(Caroline Scown)要求市長不要削減對成人掃盲計畫的撥款，反而應該擴大這一服務，因為很多成人移民不懂英文，「我的一位華裔學生，來到紐約後不會說一句英文，通過華策會的成人掃盲項目後，很快就辦理了自己的銀行卡，一年後申請了市立大學的學習項目，現在終於不用在餐館打工，可以憑藉雙語找到一份體面的工作。」

奈爾斯說，無證移民是這個國家政治遊戲的「犧牲品」。(記者張心／攝影)

市議員奈爾斯(Sandy Nurse)指出，無證移民是這個國家政治遊戲的「犧牲品」，無法妥善解決他們的基本生活需求，只會釀造更多的悲劇，希望市長和相關部門在公立教育、穩定住房上面幫助無證移民。