整治治安有成 紐約市地鐵犯罪率降16%

霍楚(說話者)與亞當斯(右)27日在曼哈頓下城地鐵站內，展示整治地鐵系統治安成果。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長亞當斯(Eric Adams)27日在曼哈頓下城地鐵站 內，展示整治地鐵系統治安成果，表示自去年10月推出交通安全倡議以來，全市地鐵主要犯罪率下降了16%，回歸疫情前水平，更吸引超過10億乘客重返紐約地鐵；華人留學生表示，在地鐵站看到警察 巡邏確實會「更有安全感」。

根據政府最新數據顯示，去年10月以來，全市地鐵系統主要犯罪率同比下降16%。與此同時，今年迄今，地鐵犯罪率為每百萬乘客1.7起，低於2022年的每百萬乘客2.3起，更與2019年的每百萬乘客1.5起差不多。此外，自1993年收集此類數據以來，今年1月的交通犯罪率，比往年1月相比更低。

亞當斯和地鐵乘客親切交談。(市長辦公室提供)

數據還顯示，發生在公車上的犯罪率也大幅下降；謀殺案從四起減為兩起，槍擊案下降了14%，搶劫案也減少了30%。

霍楚表示，去年10月提出的「警察，攝像頭和關懷倡議」(Cops, Cameras, and Care Initiative)，透過數據證明成效，不僅打擊地鐵犯罪，也幫助到了需要的人群，還將人潮重新聚回地鐵內；另遊民 關懷和干預小組也順利幫助超過650名遊民接受治療。

自去年10月推出交通安全倡議以來，全市地鐵主要犯罪率下降了16%。(市長辦公室提供)

根據大都會運輸署(MTA)統計，地鐵乘客量在去年10月同比增長38.6%，在去年12月27日，全年客流量直接超過10億人次；去年底的隨機調查中，選擇在列車內和車站內「感到更安全」的乘客量也增加了18%。

華人留學生表示，在地鐵站看到警察巡邏確實會「很有安全感」。(市長辦公室提供)

「有警察開始在車站巡邏之後，心裡覺得踏實多了。等車或者坐車時，會故意選靠近他們，或是找能被他們看見的位置」，就讀於紐約視覺藝術學院的中國留學生韓婉瑩表示，之前在地鐵上看到遊民或是乞討者就很害怕，尤其是在華女高慧民(Michelle Aylssa Go)遭人隨機推下地鐵後，她等車時都貼著牆或廣告牌，「有警察在的站台就能放鬆點，晚上9時下課回家也不那麼恐懼。」

亞當斯指出，紐約人對地鐵的自信心正在恢復，但他認為未來還有很長的路要走，以加速徹底恢復整個城市的公共交通命脈。