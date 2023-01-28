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田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

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打擊仇亞犯罪 紐約華警獲晉升

記者張晨／紐約報導
張棟志(制服者)在哥哥張棟錦(左一)和父母的見證下晉升。(記者張晨／攝影)
張棟志(制服者)在哥哥張棟錦(左一)和父母的見證下晉升。(記者張晨／攝影)

紐約市警總局27日舉行晉升典禮，逾百人獲晉升，市警反仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)探員張棟志在當日榮升二級探員；不走尋常路的他，從未參加過任何晉升考試，11年探員生涯全憑「破案、逮捕」出圈；疫情三年間他經手、破案涉及亞裔的仇恨犯罪無數，在華埠五分局的兄長張棟錦也到場為弟弟晉升見證。

2014年11月，張棟志著便衣在布碌崙(布魯克林)67分局轄區巡邏時，遇到一名歹徒搶走了他搭檔的配槍，歹徒打空了彈夾中全部的16發子彈，之中張棟志也開槍和對方火拼，被擊中的歹徒雖保全性命但半身癱瘓；他們所開的警車也布滿彈孔。

當年因密蘇里州布朗(Michael Brown)及史泰登島加納(Eric Garner)被殺案，大陪審團均拒絕正式控告涉事警員，那之後抗議遊行在全國發酵；而也就是在一個月之後，同在布碌崙任職的華裔警探劉文健及其搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)被仇警的非洲裔嫌犯開槍打死的在巡邏車內。

其母楊雅英當日也來到了兒子的晉升典禮，她表示，雖然事發多年，但如今想起這些還是不覺渾身打顫；1992年自己和丈夫帶著兩個兒子從福州來到美國，一直住在布碌崙；作為移民唯有一個想法，那就是把兩個孩子培養成人，「讓他們在美國接受好的教育。」

哥哥張棟錦從警校畢業後就被分配到了華埠五分局，十幾年來一直是社區警務的中堅力量；他表示，弟弟是家裡的「叛逆分子」，警途也面臨更多危險，他不願考試晉升，一心靠抓人、破案證明自己。

張棟志表示，在被調往反仇恨犯罪小組一直供職於布碌崙(布魯克林)南區警署，是隸屬刑事偵查局重竊案部門(Detective Bureaus Grand Larceny Division)的一名探員。

說到兩個兒子，楊雅英掩飾不住開心，一時不知如何用什麼詞來形容，只重複說著「都很聽話，都很爭氣，都是好人。」

市警表示，張棟志在疫情中的表現有目共睹，雀兒喜佛州女胡椒噴霧攻擊華裔、布朗士地鐵站台糞便攻擊通勤客等案，都有他經手。

世報此前專題報導，台裔女孩顏庭珊在曼哈頓地鐵車廂中遭辱罵歧視言論的案件，當事人表示，案發後也是張棟志主動聯繫到了自己，以求配合破案，最後將嫌犯逮捕。

另外兩名華裔巡官也榮升警官，正式走入市警高階警員行列，分別是加入市警13年的伍永耀(George Ng)和14年的林偉斌(Michael Lam)；他們紛紛從局長西維爾手中接過晉升狀，繼續服務部門。

伍永耀晉升警官。(記者張晨／攝影)
伍永耀晉升警官。(記者張晨／攝影)
林偉斌晉升警官。(記者張晨／攝影)
林偉斌晉升警官。(記者張晨／攝影)
張棟志與哥哥張棟錦(左)同為市警效力。(記者張晨／攝影)
張棟志與哥哥張棟錦(左)同為市警效力。(記者張晨／攝影)

布碌崙 華裔 仇恨犯罪

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劉志強升調布碌崙華社62分局長

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