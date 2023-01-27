史岱文森高中外攻擊案 被告定罪可能死刑

被告賽普夫。(美聯社)

2017年萬聖節，曼哈頓 鄰近世貿中心的史岱文森高中(Stuyvesant High School)外，發生被稱為九一一事件後最嚴重的恐襲，29歲的烏茲別克男子賽普夫(Sayfullo Saipov)駕駛一輛皮卡車衝上哈德遜河旁擁擠的單車道，造成八人死亡，11人受傷後，被警察 開槍擊 中逮捕。聯邦陪審團26日裁定賽普夫多項謀殺、恐怖主義等重罪有罪，可能面臨死刑。

案發當日，賽普夫在撞上一輛校車後從車上跳下來，揮舞著一把氣槍和一把彩彈槍在路上奔跑，並高喊「Allahu Akbar」，即阿拉伯語中的「真主至大」，被警察開槍擊中腹部，事件才得以平息。

被他殺害的八名遇難者中包括六名遊客，一名來自比利時，五名來自阿根廷，其他受害者為曼哈頓的23歲軟件工程師和新澤西州32歲金融工作者。

曼哈頓陪審團當天聽取倖存者和遇難者親屬的證詞後做出了裁決。聯邦法官布羅德里克(Vernon S. Broderick)將於2月6日宣布量刑。

賽波夫犯有多項謀殺重罪，及向恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)提供物質支持，最高可判無期徒刑或死刑，另外還有18項謀殺未遂罪名。