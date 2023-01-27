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半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

紐約客談／關注耆老心理健康 防悲劇重演

紐約客談

加州蒙特利公園市和半月灣農場相繼發生大規模槍擊案。72歲的陳友艮在一家舞蹈社開槍殺害11人後飲彈自盡；66歲的趙春利(音譯)槍殺七人後被警方逮捕。兩起濫射案引起熱議，加上去年5月，當時68歲的華裔周文偉在教堂開槍掃射，造成一死五傷，人們不禁要問：為什麼數次華社嚴重槍擊案，都是耆老出問題？

稍加分析可發現，這幾名老者都面臨生活困境，最後在絕望和憤怒中選擇走向絕路。華裔移民到美國非常艱辛，儘管許多華裔衣食無憂，生活安康，但也有不少人因為各種情況，到了六七十歲的退休年齡，還需要為生計奮鬥。應該說，陳友艮、趙春利和周文偉基本上都屬於這種情況。

這時如果出現一些觸發因素，比如突遭解雇，就可能產生極端情緒，在人生的後半段如果遭遇突變，很可能給心理帶來毀滅性的衝擊。

華裔移民到美國就是奮鬥，加上語言、文化和性格等問題，很容易把自己封閉在一個小圈子裡，有心理問題沒人可訴說，也沒人幫著排解，而且一些人來美前就有心理問題，到美國也沒看心理醫生的習慣，遇到問題，鬱積在心中的悶氣變成怒氣，怒氣又變成戾氣。

這幾起案件並不代表亞裔在美國槍擊案的比率上升，事實也並非如此。但多關心耆老的生活，讓他們活得輕鬆自在，是一件刻不容緩的事。我們關注下一代的心理健康，但對長輩是否也有足夠重視？

蒙特利公園市槍擊案發生後，一位在法拉盛生活近半個世紀的華裔耆老就說，案發地那樣的舞蹈社，法拉盛也有三家。但願這樣的悲劇不會發生在紐約華社，也不再發生在其他華社。

華裔 槍擊 蒙特利公園市

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