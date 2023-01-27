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亞當斯市情咨文 拚治安多管齊下

記者牟蘭、高雲兒／紐約報導
市長亞當斯26日在法拉盛草原可樂娜公園發表「工薪民眾議程」，針對多項議題提出計畫。(記者牟蘭／攝影)
市長亞當斯26日在法拉盛草原可樂娜公園發表「工薪民眾議程」，針對多項議題提出計畫。(記者牟蘭／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)26日發表名為「關心工薪階層」(Working People's Agenda)的市情咨文，概述民生政績與計畫，包含治安、就業、住房、衛生、教育等，強調嚴打罪犯，開展快速庭審，加強與州府合作，為各階層，尤其是工薪群體創造更安全繁榮的城市。

亞當斯當日在法拉盛草原可樂娜公園的皇后劇院(Queens Theater)發表上任後第二次市情咨文，州長霍楚(Kathy Hochul)、 州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)與市議長歐德思(Adrienne Adams)以及州參議員劉醇逸與市議員李琳達等出席。

對於治安，他指許多犯罪源於累犯危機，目前街頭仍有約1700多名涉嫌暴力案件的累犯沒有落網，將逮捕這些「頭號通緝犯」，還社區安寧。

●增派警力 社區齊力防犯罪

提及受爭議的保釋金改革法案，亞當斯同意「嫌犯不應沒錢交保就被監禁」，但強調不允許累犯威脅社區；將與州府合作，提議修改州法，保證快速審判，確保檢察官有更多資源；也將在犯罪率高地區增派警力，聯合社區組織開展「鄰里安全守望聯盟」(Neighborhood Safety Alliance)，與商業改進區合作防止罪案，並在社區定期舉辦犯罪數據會議，避免執法人員閉門造車。

教育及就業，將改善學生閱讀能力，為公校提供資源篩查學生是否有閱讀障礙等，並為高中生提供職業培訓或繼續升學的前景分析。紐約市去年增加20多萬個工作崗位，但背後是就業不平等現象，將重點關注社區大學，及第一代大學生和少數族裔社區就業。他並提到新推出的幫助小商家7500萬元的「機遇基金」等，助經濟復甦。

住房方面，亞當斯以毗鄰法拉盛的威利點為例，指市府計畫於當地打造更多平價屋，還將在此興建世界級的足球場，提供更多工作機會；市府也將投資開展租戶保護計畫，加強對不良房東調查，確保租戶不被趕出穩租樓。

公共福利，市府提供簡單方式申請失業金險、白卡與糧食券等，幫助長者與退伍軍人得到聯邦補助，推動相關立法，允許民眾找到新工作後六個月內繼續使用公共福利，助度過財務危機。

衛生方面，市府過去一年改善75條商業街的衛生情況，新的滅鼠以及有機垃圾回收計畫，將讓街道更乾淨，預計在2024年底，有效解決居民苦惱多年的鼠患問題。

商業方面，亞當斯指，他將增加一倍少數族裔和婦女企業(MWBE)企業的政府訂單，並在未來四年提供250億元的合同，未來八年提供600億元的合同；他還指，將嚴打無證大麻商販，並要求拆除疫後遺留的廢棄戶外餐棚，並打造適合城市的永久戶外餐廳計畫等。

此次市情咨文，州長霍楚全程參與，亞當斯也多次稱讚對方的政績，頻繁提及期盼市府與州府加強合作，一改前州長葛謨(Andrew Cuomo)寧願接受牙齒根管治療，也不願參加前任市長白思豪(Bill de Blasio)咨文的緊張關係。

市長亞當斯26日在法拉盛草原可樂娜公園發表「工薪民眾議程」，針對多項議題提出計畫...
市長亞當斯26日在法拉盛草原可樂娜公園發表「工薪民眾議程」，針對多項議題提出計畫。(記者牟蘭／攝影)
市長亞當斯26日在法拉盛草原可樂娜公園發表「工薪民眾議程」，針對多項議題提出計畫...
市長亞當斯26日在法拉盛草原可樂娜公園發表「工薪民眾議程」，針對多項議題提出計畫。(記者牟蘭／攝影)
市長亞當斯26日在法拉盛草原可樂娜公園發表「工薪民眾」市情咨文。(記者牟蘭／攝影...
市長亞當斯26日在法拉盛草原可樂娜公園發表「工薪民眾」市情咨文。(記者牟蘭／攝影)

亞當斯 就業 法拉盛

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