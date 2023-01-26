紐約市長亞當斯二次市情咨文 提堆肥計畫、打擊累犯和生物中心

市長亞當斯發表任內第二個市情咨文演講。 (記者牟蘭╱攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)今日(26日)在皇后劇院(Queen's Theatre)發表了任內第二個市情咨文演講，在回顧過去一年所做工作的同時，也宣布了2023年的工作計畫，其中包括為期20個月的垃圾回收堆肥計畫時間表，以及安全、住房、就業等方面。

- 垃圾回收堆肥計畫

計畫將允許紐約市民把可生物降解垃圾放入專設的棕色垃圾箱，以方便統一回收作堆肥使用，但並非強制命令，市民可自願選擇。市長辦公室早前指，目前沒有計畫將此舉措強制化，但市清潔局專員傑西卡蒂施（Jessica Tisch）在接受媒體訪問時表示，該機構正在討論將堆肥計畫變為強制的可能性。

早前去年10月，垃圾回收堆肥計畫就在皇后區開始試行，持續至12月停止。根據市長辦公室，目前新的時間表為：3月27日在皇后區重新啟動，10月2日擴大到布碌崙 (布魯克林)，2024年3月25日在布朗士和史泰登島開始，最後於2024年10月7日在曼哈頓啟動。

「通過啟動全國最大的路邊堆肥回收計畫，我們將打擊紐約市的老鼠、清理我們的街道，並防止數百萬磅的廚房和庭院垃圾進入垃圾填埋場。「亞當斯在早前的公告中表示。「到2024年底，850萬紐約人都將擁有他們期待了二十年的解決方案。」

- 打擊重罪慣犯

市長還列出了另一項打擊「極端、暴力累犯」的計畫，將向紐市提供更多資金打擊犯罪並遊說州長霍楚(Kathy Hochul)向紐約市五區的檢察官辦公室以及公設辯護人分配州資金。

亞當斯辦公室早前指，這部分資金能夠幫助市政府打擊導致去年犯罪率激增22%的幕後慣犯。根據市政廳提供的數據，2022年內有1,694人因暴力重罪被重複逮捕，且都被保釋。

亞當斯在咨文中表示，他期待與州長及立法機構合作，對現行法律進行修改，以確保這部分慣犯能夠被加速審判，並確保受害者及其家人及時獲得正義。

- 注資生物科技

亞當斯政府還計畫為布碌崙造船廠區提供2000萬元的資金支持，助力將其打造為全新的生物科技創新中心，並將其打造為初創企業孵化基地和人才培訓中心。

亞當斯辦公室指，佔地5萬平方英尺的孵化基地預計將在未來的幾年內在布碌崙造船廠投入使用，預計將涵蓋辦公區、實驗區以及為生物技術初創專設的空間，不僅能為紐約市創造就業崗位也能助力實現碳中和目標。

- 住房

亞當斯表示，將努力在紐約市五區再增加50萬套經濟適用住房。亞當斯還宣布，將在租戶保護計畫上投資2200萬美元來幫助紐約市民解決住房問題，並安排更多的工作人員來專門調查和處理不佳的房東；以及和與社區團體和法律服務提方合作，以保護租戶不被趕出受租金限制的公寓，並打擊基於收入來源歧視租戶的房東。

咨文還指，將為擁有聯邦房屋補助券(Section 8)的家庭提供免費寬帶接入，以布碌崙和曼哈頓北部為試點區域。