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冒牌FBI查間諜？台山僑領遭盤問2小時

記者顏潔恩／紐約報導
兩名自稱是FBI探員、加上一名翻譯員來到店裡盤問王一冰兩個多小時。(王一冰提供)
兩名自稱是FBI探員、加上一名翻譯員來到店裡盤問王一冰兩個多小時。(王一冰提供)

紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰25日在美國亞裔社團聯合總會副會長趙靖桉、保守黨行政委員狄鍾琪的陪同下到66分局報案，疑似遭到假冒為FBI探員的人來到店裡，就間諜問題盤問她幾個小時；由於構成犯罪證據不足，警方未能接報，提醒民眾日後若遇到相似情況，可選擇不作答，並報警讓警員到場協助。

據王一冰所述，上周五(20日)自稱是FBI探員的一名白男、非裔男，連同一名華裔女性翻譯到其位於波羅園(Borough Park)的雜貨店；店內僅有她一人，白男隨意亮了一下證件，確認就是王一冰本人後，對她展開兩個小時半的問話。

對方質問她與中國駐紐約總領館的關係，提了多位領事名字，詢問是否有私交，擔心涉及間諜活動；近期由該會組織的僑務座談會也被提及，是否用以政治宣傳之類，王一冰否認。

她解釋，平時協助老人家使用中國領事App辦理健在證，與中領館沒有特別關係；離開前，探員還拿了她的手機，翻查微信裡的信息和聯繫名單，並翻拍她與多人的聊天紀錄。

王一冰要求留下探員的聯繫方式時，遭到拒絕；事發後兩天，雜貨店因大年初一關門，該白男探員到雜貨店對面的車行，自稱是政府人員，但否認是FBI，說就食品安全在調查雜貨店。王一冰擔心日後可能對她的人身安全構成威脅，希望警方協助調查對方身分。

一名警探指出，過程確實不尋常，儘管翻閱當事人手機，但沒有獲得社安號、銀行資料等敏感信息，也沒有財物損失，算不上犯罪；政府部門有許多單位，或許是真的調查，但溝通不暢造成誤會。如果民眾懷疑來者身分，可以拒絕回答問題，甚至報警求助。

趙靖桉表示，將在FBI網站發出投訴，把資料交給該部門調查；也計畫邀請律師到華社舉辦講座，教育民眾了解自身權益。

兩名自稱FBI探員、加上一名翻譯員到店裡盤問王一冰兩個多小時。(王一冰提供)
兩名自稱FBI探員、加上一名翻譯員到店裡盤問王一冰兩個多小時。(王一冰提供)

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