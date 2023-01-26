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華裔酷兒精算師 狀告市府族裔、性取向偏見

記者張晨／紐約報導
儲雷格狀告市府有族裔、性取向偏見。(取自市精算辦公室)
儲雷格狀告市府有族裔、性取向偏見。(取自市精算辦公室)

紐約市精算辦公室(NYC Office of the Actuary)的首席精算師是全市收入最高的公職之一，此前該職由華裔陳雪麗(Sherry Chan)擔任，但她於2022年離職後，該職位空缺待補，而一名華裔酷兒精算師日前因競爭該職位失利而狀告市府，稱自己的亞裔身分和性取向使招聘方選擇另一名「在外州生活且毫無公共部門服務經驗的人」；目前市府法律部門正進行審查。

現年41歲的儲雷格(Craig Chu)出生在皇后區，畢業於加州理工，他從2017年7月至2022年10月供職於市精算辦公室，上訴離職前他已經做到了副首席精算師(Deputy Chief Actuary)，職責是管理市府75萬雇員的養老金投資，經手資產超過1500億。

前首席精算師陳雪莉於2022年1月離職，儲雷格在同年5月職位開放後提交申請，但在6月21日的最終面試後，被告知敗給競爭者提斯基維茨(Marek Tyszkiewicz)，他擁有33年精算經驗，為這份工作從俄亥俄州搬到紐約；根據市府紀錄，該職位是收入最高的公職之一，年薪32萬5000元。

辦公室鼓勵儲雷格留在現有崗位，他在訴訟中說，招聘方告訴他，「你還年輕，還有時間獲得更高職位。」接下來的幾天裡，儲雷格與相關人士交談，他們暗示此次招聘是「政治遊戲」；對方透露，最終投票非常接近，但有些人說對提斯基維茨更滿意。

儲雷格是一名酷兒，他說在面談過程中提到丈夫和個人愛好等，認為這讓面試團「感到不舒服」；但這沒有成為他提告且選擇離職的原因，直到去年10月，一位與此次招聘關係密切的前同事告訴他，「你和陳雪莉太像了，這讓他們不由得想起她。」

「這句話讓我感受到偏見帶來的驚人傷害。」儲雷格說，自己和陳雪麗唯一的共同點是，都是年輕有為的亞裔。「無論我對紐約，對此業務有多熟練，都不能打破這層隔膜。年輕、亞裔、酷兒，不知道是什麼阻止了我。」

他說，提起訴訟是為了自己和其他在招聘中遭遇偏見的人伸張正義，「要有人為這這種行為負責。」市法律部門的一位發言人表示，正在審查此案。

亞裔 華裔 面試

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