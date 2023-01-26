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紐約客談／莫被身分政治牽著鼻子走

紐約客談

州長的首席法官提名，從首位西語裔任此職，到首次被州議會司法委員會否決，創造多項第一，注定會寫入紐約歷史。各種議論不絕於耳，對進步派的批判有之，也有對霍楚恨鐵不成鋼。不過，有一種聲音認為此事象徵「少數族裔」被排擠，著實大可不必。

死板的身分政治及其生拉硬套出的「代表性」欠缺建設性。反對拉薩爾的聲音在西語裔內部甚至比廣義上的白人更高，高調嗆聲的國會議員歐凱秀和多位手握反對票的州議員都是西語裔。他若連西語裔都代表不了，談何代表整個少數族裔？公眾更有必要清楚的是，他反墮胎、反工會、價值觀保守的指控具體有哪些判例、邏輯為何；以及他本人針對這些指控所做更具體、更有說服力的辯護。

很多時候，這種身分政治會被用作政治表態或博取新聞版面，看看就好。而同樣看看就好的，還有政府最愛做的一些高調但毫無實際意義的事。

近日，市長移民事務辦公室主持在曼哈頓的鮑林格林(Bowling Green Park)公園命名一個「移民傳承廣場」，號稱「向所有紐約移民致敬」。這是一句「正確的廢話」。認祖追宗，除在17世紀把曼哈頓島賣給荷蘭殖民者的原住民部落以外，所有紐約人都是移民或移民的後代。

當局也許無心，但用「移民」或「少數族裔」的空泛詞彙輕率畫一條線，把一部分人與另群人區隔，即使現實生活中沒有區別。而這種沒什麼道理的劃分，倒讓政客操弄「身分政治」得心應手。

以「少數族裔」之名，為社區多爭取權利其實不失為一種策略。不過還是警惕些好，別被人賣了還幫人數錢。

移民 曼哈頓 原住民

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