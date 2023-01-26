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紐約抽籤入學議會聽證 黃敏儀力戰改革派聲浪

記者張心／紐約報導
市議員黃敏儀施壓教育局，要求擴張資優班並重視以考試成績錄取。(市議會直播截圖)
市議員黃敏儀施壓教育局，要求擴張資優班並重視以考試成績錄取。(市議會直播截圖)

市議會25日舉行針對市教育局新錄取政策的審查聽證會，多位市議員發言反對按照成績進行篩選的錄取方式，抗議資優班的存在；唯一的華裔市議員黃敏儀成為少數支持者，施壓市教育局擴張資優班並重視以考試成績安排錄取。

市教育局去年9月對全市公校初、高中錄取政策進行改革，決定從2023至24學年起，全市高中依舊採用「抽籤」入學方式，但優先錄取七年級成績排名全市前15%的學生；初中招生則變為由各學區自行決定。

紐約市教育局第一副總監韋斯伯格(右)、市教育局招生部負責人可蘭德(中)出席公聽會...
紐約市教育局第一副總監韋斯伯格(右)、市教育局招生部負責人可蘭德(中)出席公聽會。(市議會直播截圖)

市議會教育委員會當日首次就此項改革舉行公開聽證會，即引起市議員們對選擇公平還是優質教育的「唇槍舌戰」。布碌崙(布魯克林)第33選區市議員萊斯特勒(Lincoln Restler)發言表示，前任市長白思豪(Bill de Blasio)試圖推行的「取消按照成績錄取(即採取完全「抽籤」)，並計畫取消資優班等變革，應該繼續成為全市教育改革的風向標(North Star)」。

日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)認為，按照成績進行篩選的錄取方式造成「教育歧視」，「華人聚集的第20選區就不這麼認為，但布朗士則非常討厭篩選錄取。」她還表示在自己的選區視察時發現，資優班可以享受11人的小班教育，但其他常規班就得「忍受」28人，「我想知道為什麼要差別對待？不知道怎麼和家長交代。」

布碌崙第33選區市議員萊斯特勒發言反對按成績錄取和資優班。（市議會直播）
布碌崙第33選區市議員萊斯特勒發言反對按成績錄取和資優班。（市議會直播）

紐約市教育局第一副總監韋斯伯格(Dan Weisberg)回應稱，資優班的存在是由需求驅動，「因為市教育局發現每年申請的人數都相當龐大，所以才決定發展資優班和優質教育。」

皇后區法拉盛第20選區的市議員黃敏儀，認為這種擴張還不夠，她的選區還有更多的家庭需要資優班教育，尤其是幼兒園和小學資優名額。此外，她也認為應該增加額外的按成績篩選錄取方式，比如把州考成績也算作其中，而非僅憑當前的四年級和七年級四個核心科目成績。

對此，市教育局招生部負責人可蘭德(Sarah Kleinhandler)表示，一切都在討論中，會繼續聽取家庭和社區對招生政策的各種觀點。

公聽會當日，市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)也對黃敏儀、李琳達(Linda Lee)等，聯合提出的「反對校園霸凌的Int 0338提案進行審核，多名亞裔高中生到場發言支持該提案。

四名亞裔學生出席聽證會，支持「反霸凌反性侵」提案保護學生安全。（市議會直播）
四名亞裔學生出席聽證會，支持「反霸凌反性侵」提案保護學生安全。（市議會直播）

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