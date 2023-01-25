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首屆布碌崙華人春晚 圓滿舉行

記者胡聲橋／紐約報導
首屆布碌崙華人春晚火熱登場，圓滿舉行。(記者胡聲橋／攝影)
首屆布碌崙華人春晚火熱登場，圓滿舉行。(記者胡聲橋／攝影)

首屆布碌崙(布魯克林)華人春節聯歡晚會22日隆重舉行，由多個廣東和台山社團主辦，節目豐富，精彩紛呈，喜迎兔年。

春晚在8大道的鳳凰城酒家舉行，主題是「四海同春 闔家歡樂」。晚會總召集人羅少領也是美國紐約廣府人總會主席，他表示，晚會是為了弘揚中華文化，豐富海外華人生活，凝聚力量的視聽盛宴。

當晚節目節目包括粵語歌曲「歡樂年年」和「吉祥歡歌」。另有流行歌曲「跟著感覺走」、「感恩的心」，還有加拿大民歌「紅河谷」和日語歌曲「曼珠沙華」，92歲的陳麗嫻並領唱台山民歌「賣雞」，台上唱台下和，氣氛熱烈。

六支舞蹈隊呈獻12個舞蹈節目，包括水的女兒、俏花旦、燈火裡的中國、旗袍美人、韓國舞蹈「大長今」和爵士舞。還有魔術、快板、現場書寫春聯等，節目內容南北交融、中外合璧、雅俗共賞。晚會最後以一曲「難忘今宵」圓滿結束。

晚會有約20個主辦單位，還有大約20個協辦單位。用共同的力量，為布碌崙華社，也為紐約華社奉獻一台精彩的文藝晚會。

州參議員曲怡文、中國駐紐約總領館領事劉兵、州眾議員寇頓幕僚長，第43選區市議員候選人莊文怡，松柏之家社區服務中心行政總監，第43選區市議員候選人陳偉儀、廣東僑胞聯合總會主席劉志斌、華人社區服務中心行政總裁伍燕珊、紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰等出席致意，祝願布碌崙春晚一屆比一屆更精彩。

晚會舞蹈節目「旗袍美人」。(記者胡聲橋╱攝影)
晚會舞蹈節目「旗袍美人」。(記者胡聲橋╱攝影)
晚會當場題寫春聯環節。(記者胡聲橋╱攝影)
晚會當場題寫春聯環節。(記者胡聲橋╱攝影)
晚會獨唱「感恩的心」。(記者胡聲橋╱攝影)
晚會獨唱「感恩的心」。(記者胡聲橋╱攝影)
晚會舞蹈節目「水的女兒」。(記者胡聲橋／攝影)
晚會舞蹈節目「水的女兒」。(記者胡聲橋／攝影)
晚會舞蹈節目「俏花旦」。(記者胡聲橋╱攝影)
晚會舞蹈節目「俏花旦」。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 華人 眾議員

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