首屆布碌崙華人春晚 圓滿舉行

首屆布碌崙華人春晚火熱登場，圓滿舉行。(記者胡聲橋／攝影)

首屆布碌崙 (布魯克林)華人 春節聯歡晚會22日隆重舉行，由多個廣東和台山社團主辦，節目豐富，精彩紛呈，喜迎兔年。

春晚在8大道的鳳凰城酒家舉行，主題是「四海同春 闔家歡樂」。晚會總召集人羅少領也是美國紐約廣府人總會主席，他表示，晚會是為了弘揚中華文化，豐富海外華人生活，凝聚力量的視聽盛宴。

當晚節目節目包括粵語歌曲「歡樂年年」和「吉祥歡歌」。另有流行歌曲「跟著感覺走」、「感恩的心」，還有加拿大民歌「紅河谷」和日語歌曲「曼珠沙華」，92歲的陳麗嫻並領唱台山民歌「賣雞」，台上唱台下和，氣氛熱烈。

六支舞蹈隊呈獻12個舞蹈節目，包括水的女兒、俏花旦、燈火裡的中國、旗袍美人、韓國舞蹈「大長今」和爵士舞。還有魔術、快板、現場書寫春聯等，節目內容南北交融、中外合璧、雅俗共賞。晚會最後以一曲「難忘今宵」圓滿結束。

晚會有約20個主辦單位，還有大約20個協辦單位。用共同的力量，為布碌崙華社，也為紐約華社奉獻一台精彩的文藝晚會。