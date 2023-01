新版亞太裔歷史課 紐約市所有公校6月推出

市教育局舉辦春節慶祝活動,宣布亞太裔歷史文化課程試點項目成功。(市教育局提供)

紐約市教育總監班克斯(David Banks)24日指出,亞太裔歷史文化課程試點項目成功,他也聲明將令全市所有公校 在本學年結束時(2023年6月),推出更新版的亞太裔歷史文化課程。

去年以來試點效果不錯

市長亞當斯(Eric Adams)和班克斯去年5月宣布在公校設立亞太裔歷史文化課程以來,已在全市12所公校的秋季學期首批試行,從2022年10月份陸續推出72堂相關課程,分別在二年級、三年級、四年級、五年級、七年級、八年級、11年級進行教授,並由市教育局 跟進反饋。

班克斯表示,市教育局成立的專項調研小組,與試點公校的學生進行了多次採訪後,發現教授亞太裔歷史文化課程的效果非常不錯,「來自不同背景的學生們,都在上課之後對亞裔 社區面臨的挑戰有了更深的了解。」此外,他也補充,「亞裔學生也非常高興,表示在課本上看到自己的文化和歷史感覺特別好。」

逾1800公校全年級上線

市教育局藉農曆新年之際,在華埠PS130公立小學邀請所有試點參與者共同慶祝,並宣布將執行原定規畫,於今年6月、2022-23學年結束時,在全市超過1800所公校的所有年級,上線亞太裔歷史文化課程。

各年級設不同課程內容

「現在要針對調研小組收集到的反饋分析,在6月前制定出新版的亞太裔歷史文化課程,並對公校老師、教職員工、管理者進行專業培訓。」班克斯表示,課程名稱仍為「被隱藏的聲音:亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States),並針對不同年級設定不同內容,使所有人了解亞裔對美國和對世界的貢獻。

未來擬推廣至所有學校