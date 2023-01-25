新版亞太裔歷史課 紐約市所有公校6月推出
紐約市教育總監班克斯(David Banks)24日指出，亞太裔歷史文化課程試點項目成功，他也聲明將令全市所有公校在本學年結束時(2023年6月)，推出更新版的亞太裔歷史文化課程。
去年以來試點效果不錯
市長亞當斯(Eric Adams)和班克斯去年5月宣布在公校設立亞太裔歷史文化課程以來，已在全市12所公校的秋季學期首批試行，從2022年10月份陸續推出72堂相關課程，分別在二年級、三年級、四年級、五年級、七年級、八年級、11年級進行教授，並由市教育局跟進反饋。
班克斯表示，市教育局成立的專項調研小組，與試點公校的學生進行了多次採訪後，發現教授亞太裔歷史文化課程的效果非常不錯，「來自不同背景的學生們，都在上課之後對亞裔社區面臨的挑戰有了更深的了解。」此外，他也補充，「亞裔學生也非常高興，表示在課本上看到自己的文化和歷史感覺特別好。」
逾1800公校全年級上線
市教育局藉農曆新年之際，在華埠PS130公立小學邀請所有試點參與者共同慶祝，並宣布將執行原定規畫，於今年6月、2022-23學年結束時，在全市超過1800所公校的所有年級，上線亞太裔歷史文化課程。
各年級設不同課程內容
「現在要針對調研小組收集到的反饋分析，在6月前制定出新版的亞太裔歷史文化課程，並對公校老師、教職員工、管理者進行專業培訓。」班克斯表示，課程名稱仍為「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)，並針對不同年級設定不同內容，使所有人了解亞裔對美國和對世界的貢獻。
未來擬推廣至所有學校
州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸也已在參議會提案，要求在全州所有學校設立亞太裔歷史文化課程，讓全州學生都能對亞裔社區有深入了解。對此，班克斯表示，紐約市不會等到該立法通過後才推行新的亞太裔歷史文化課程，「我們將在本學年就帶入所有課堂，使亞裔每天都能自豪地慶祝他們的歷史文化，不是僅僅只能在每年5月慶祝。」
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