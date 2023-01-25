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新版亞太裔歷史課 紐約市所有公校6月推出

記者張心／紐約報導
市教育局舉辦春節慶祝活動，宣布亞太裔歷史文化課程試點項目成功。（市教育局提供）
市教育局舉辦春節慶祝活動，宣布亞太裔歷史文化課程試點項目成功。（市教育局提供）

紐約市教育總監班克斯(David Banks)24日指出，亞太裔歷史文化課程試點項目成功，他也聲明將令全市所有公校在本學年結束時(2023年6月)，推出更新版的亞太裔歷史文化課程。

去年以來試點效果不錯

市教育總監班克斯表示，將令全市所有公校在本學年結束時推出更新版的亞太裔歷史文化課...
市教育總監班克斯表示，將令全市所有公校在本學年結束時推出更新版的亞太裔歷史文化課程。（市教育局提供）

市長亞當斯(Eric Adams)和班克斯去年5月宣布在公校設立亞太裔歷史文化課程以來，已在全市12所公校的秋季學期首批試行，從2022年10月份陸續推出72堂相關課程，分別在二年級、三年級、四年級、五年級、七年級、八年級、11年級進行教授，並由市教育局跟進反饋。

市教育局在華埠PS130公立小學邀請所有試點項目參與者慶祝農曆新年。（市教育局提...
市教育局在華埠PS130公立小學邀請所有試點項目參與者慶祝農曆新年。（市教育局提供）

班克斯表示，市教育局成立的專項調研小組，與試點公校的學生進行了多次採訪後，發現教授亞太裔歷史文化課程的效果非常不錯，「來自不同背景的學生們，都在上課之後對亞裔社區面臨的挑戰有了更深的了解。」此外，他也補充，「亞裔學生也非常高興，表示在課本上看到自己的文化和歷史感覺特別好。」

逾1800公校全年級上線

市教育局藉農曆新年之際，在華埠PS130公立小學邀請所有試點參與者共同慶祝，並宣布將執行原定規畫，於今年6月、2022-23學年結束時，在全市超過1800所公校的所有年級，上線亞太裔歷史文化課程。

各年級設不同課程內容

「現在要針對調研小組收集到的反饋分析，在6月前制定出新版的亞太裔歷史文化課程，並對公校老師、教職員工、管理者進行專業培訓。」班克斯表示，課程名稱仍為「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)，並針對不同年級設定不同內容，使所有人了解亞裔對美國和對世界的貢獻。

市教育局在華埠PS130公立小學邀請所有試點項目參與者慶祝農曆新年。（市教育局提...
市教育局在華埠PS130公立小學邀請所有試點項目參與者慶祝農曆新年。（市教育局提供）

未來擬推廣至所有學校

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸也已在參議會提案，要求在全州所有學校設立亞太裔歷史文化課程，讓全州學生都能對亞裔社區有深入了解。對此，班克斯表示，紐約市不會等到該立法通過後才推行新的亞太裔歷史文化課程，「我們將在本學年就帶入所有課堂，使亞裔每天都能自豪地慶祝他們的歷史文化，不是僅僅只能在每年5月慶祝。」

市教育局在華埠PS130公立小學邀請所有試點項目參與者慶祝農曆新年。（市教育局提...
市教育局在華埠PS130公立小學邀請所有試點項目參與者慶祝農曆新年。（市教育局提供）

教育局 公校 亞裔

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