MTA：搭公車免折嬰兒車 擴大試行

大都會運輸署宣布擴大嬰兒車免折疊項目。(MTA提供)

大都會 運輸署(MTA )24日宣布擴大嬰兒車免折疊項目，家長推嬰兒車進入全市參與試行的1000輛公車時，可直接進入，不必再折疊。

MTA此前要求市民帶小孩乘坐公車時必須將嬰兒車折疊起來，但不少家長提出質疑，認為在抱小孩的情況下折疊嬰兒車有安全隱患；MTA去年9月推出試點項目，乘坐全市七條公車線路共140輛公車時不必再折疊嬰兒車，本次將擴大到全市五分之一的公車試行，未來幾周公布參加的公車線路。

去年試點推出時，殘障維權組織曾提出，輪椅使用者和嬰兒車經常在公車上爭搶位置，可能導致衝突和安全隱患；但MTA表示，此種擔憂並未在試點項目中發生，「絕大部分乘客和公車司機對試點項目抱有正面評價，沒有發現相關的不良事件。」

他表示，至今MTA錄得約2500名直接推嬰兒車上公車的民眾，其中次數最多的是從貝瑞吉(Bay Ridge)到曼哈頓海灘(Manhattan Beach)的布碌崙 (布魯克林)B1線。

MTA也計畫在公車安裝告示，允許嬰兒車直接推入；MTA無障礙通勤顧問委員會(Advisory Committee on Transit Accessibility)主席穆雷(Jessica Murray)表示，在公車上為嬰兒車開闢空間同樣也適用於其他場合，「嬰兒車並未影響殘障人士使用的無障礙輪椅空間，也讓公車司機不必再執行不受歡迎的嬰兒車必須折疊規定，減輕了壓力。」