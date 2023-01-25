長島鐵路大中央車站 牙買加線通車

麥迪遜大中央車站新站樓 (圖取自MTA官網)

大都會運輸署(MTA )24日宣布，紐約市內長島鐵路 (LIRR)開往麥迪遜大中央車站 (Grand Central Madison)的列車將於今日正式開通。第一班列車將於今早10時45分由牙買加(Jamaica)車站開出，全程22分鐘。

MTA指，在新線路開通後的至少三周內，長島鐵路將提供僅於兩站間往來的列車服務，以便乘客熟悉新車站和車次，前往麥迪遜大中央車站的乘客需在牙買加車站換乘新線。在此過後，直達將全面推出。此線路營運時間將在周間早6時15分至晚8時，周末早7時至晚11時。

長島鐵路麥迪遜大中央車站於2008年開始興建，通過一條新東河隧道與長島鐵路相連，旨在減少在曼哈頓東城工作的市民的通勤時間，並通過提供第二條進出路線，為長島鐵路增加更多的空間。

此項目最初名為東城通道(East Side Access)，15年的建設耗資數十億元。儘管在過去數年間，MTA和州長霍楚(Kathy Hochul)一直承諾新站將於2022年底前開放，但上月底表示，由於通風系統問題推遲至今年。

新線路將允許長島的通勤者直接到達曼哈頓東城，而不只是西側的賓州車站(Penn Station)。這將節省約16萬名乘客多達40分鐘的通勤時間。大約45%的長島鐵路乘客將選擇抵達麥迪遜大中央車站，以緩解賓州車站的長期擁擠。

MTA表示，在線路營運初期，乘客仍可使用前往賓州車站的車票前往麥迪遜大中央車站，長島鐵路也將在麥迪遜大中央車站大廳安排工作人員，歡迎乘客並提供相關的信息。