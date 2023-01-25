聯邦教育補助金將用盡 7億預算缺口

紐約兒童權益促進會最新報告顯示，隨著紐約市聯邦教育救濟金耗盡，關鍵教學項目或將進行削減。(取自班克斯推特)

紐約兒童權益促進會(Advocates for Children of New York)近日公布最新報告，顯示紐約市 聯邦教育補助金已瀕臨耗盡，市教育局 將面臨7億元缺口，關鍵教學項目可能在明年削減。

促進會總監史維特(Kim Sweet)表示，「紐約市學生需要市府、州府、聯邦共同努力，確保所享有的資源，避免學業倒退。」

報告顯示，即將受影響的項目，包括市教育局利用聯邦補助金進行的「夏季崛起」(Summer Rising)免費計畫，為全市公校生進行的失讀症(Dyslexia)篩查，及推出的配套特殊教育項目等，及為上萬無證移民家庭 學生提供的雙語學習計畫，還有提供成人教育的社區學校等，都將因為聯邦補助金耗盡而可能出現變化。

紐約兒童權益促進會預估，若市教育局不希望當前的教育項目受到影響，則需要7億元維持現狀。同時，前任市長白思豪(Bill de Blasio)提出的「3-K for All」項目，即為三歲至學前班兒童提供免費、全日制、高質量的早期兒童教育，則每年至少需要1億元維持。對此報告，市教育局發言人萊爾(Jenna Lyle)回應，正與市議會及相關合作夥伴努力，找尋解決方案。