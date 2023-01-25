紐約取消「小費抵薪」 法案惹議…業者：未必雙贏

州議會重提逐步取消「小費抵薪」制度的「單一公平薪資法案」，擬逐步將小費工人的最低時薪提升至全州水平。(記者和釗宇／攝影)

州議會近日重提擬逐步取消「小費抵薪」制度的「單一公平薪資法案」(One Fair Wage)，擬逐步將小費工人的最低時薪 提升至全州最低時薪水平，並為餐館提供資金補貼時薪上漲帶來的成本增加；不過，餐館業者和工人都表示，這項法案未必對雙方有利。

目前，紐約州 餐館員工因為日常收小費，只能賺到最低時薪的66%，剩餘則由小費補足；為改善小費工人待遇，州議會日前重提「單一公平薪資法案」，意圖在五年內逐步將小費工人的最低時薪增至全州同等水平。還計畫為餐館設立補助金項目，幫助由於時薪上漲而增加的成本，制定商業計畫；並擬允許餐館的後廚和企台分享小費，這一點目前在紐約州屬於非法。

提案州眾議員 羅哈斯(Jessica González-Rojas)表示，對今年落實該法案有信心，因為州長霍楚(Kathy Hochul)此前在州情咨文中表示，計畫將最低時薪資與通膨率掛鉤；而且，連署支持該法案的議員人數正在增加。

她還表示，「小費抵薪」制度尤其對女性、少數族裔和移民不利，這些群體在疫期受傷最重，低於最低時薪的人更容易遭受騷擾和歧視，而且容易遇到工資偷竊。

多年在華社從事企台工作的曹錦明表示，這項法案未必對收小費的餐館工人有利，因為最低時薪上漲可能導致餐館實施「包薪制」取消小費，導致企台收入減少；「我們最擔心的是這項法案會導致小費減少甚至取消；就算把企台的最低時薪提高到20元，也比不上小費的收入；而且，企台和後廚如果可以分享小費，必定會造成衝突。」

而對於工資偷竊，曹錦明表示，現在問題在於工人無法通過合法渠道追回被竊薪資；「很多老板都沒付最低時薪，少一塊兩塊都一樣；如果最低時薪提高，他們只會偷更多。」

餐館業者組織Empire State Restaurant & Tavern Association執行總監則韋克斯勒(Scott Wexler)表示，工資偷竊是個別餐館的問題，州府不應該因個別問題而拉高最低時薪，而應重點懲罰工資偷竊的餐館；而且，計入小費後，紐約州餐館工人的平均時薪是18到24元，已經超出15元的最低時薪標準。