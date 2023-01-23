南加蒙市槍案／紐約、華府等地春節加強警戒

加州洛杉磯郡蒙特利公園市 (City of Monterey Park)華裔社區21日春節活動期間發生大規模槍擊 事件，已釀成十人喪生和至少十人受傷；次日，也在舉辦新年活動的紐約、芝加哥、費城 、華府等地警方，都增強警力，嚴陣以待，加強對相關活動的安保；紐約州民選官員發聲表達關切，呼籲嚴打槍枝暴力。

紐約市警總局發言人22日表示，市警已經增加巡邏警力，尚未發現可信的威脅；「雖然暫時在紐約市並未發現可信的威脅，但為安全起見，已經加派反恐和巡邏人手，將在春節慶祝期間，於全市部署合適的維安資源」。

同時，芝加哥、華府警方也表示，將在春節期間加強警力；費城警方則指，正在商討在春節活動制定行動計畫，確保安全，「費城警方嚴密關注蒙特利公園槍擊事件，雖然此案目前看來與費城無關，警方在易受影響的社區增加巡邏。」

紐約州民選官員發聲譴責，呼籲嚴打槍枝暴力；州長霍楚(Kathy Hochul)表示，槍擊事件令人痛心，「農曆春節慶祝期間，槍枝暴力的災難又衝擊另一個社區，我們必須終結這些無意義的悲劇。」市長亞當斯(Eric Adams)表示，「無論兇手動機如何，我們都必須合作，終結社區內的槍枝暴力和仇恨」。

國會眾議員孟昭文表示，農曆新年期間發生蒙特利槍擊案，讓人驚駭而難過，她譴責這一可怕的暴力行為；州參議員劉醇逸表示，儘管案情有待調查，「這提醒我們，亞裔仍面臨威脅，生活中時刻都須保持警惕」。