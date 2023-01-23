紐約華埠迎新春 100萬響鞭炮齊鳴 象徵重現活力

第25屆「紐約新春炮竹文化節」22日在曼哈頓華埠舉辦。(記者和釗宇／攝影)

第25屆「紐約新春炮竹文化節」22日在曼哈頓華埠 羅斯福公園舉行，舞龍舞獅將現場氣氛推向高潮，主辦方於午時燃放100萬響鞭炮，象徵著新的一年紅紅火火，上萬民眾同慶。

影音來源：記者和釗宇

紐約新春炮竹文化節和大遊行 自2000年舉辦以來，已成為華埠最具特色的春節慶祝活動之一；去年受疫情影響，限制入場人數，且只燃放50萬響鞭炮；今年全面恢復正常，宣布燃放100萬響鞭炮，多串齊發，持續近五分鐘，希望華埠在新的一年走出陰霾，重現活力。蔡李佛醒獅團帶來高空舞獅表演，在25呎的高桿上閃轉騰挪，展現驚人技藝，最後拉出「恭喜發財」條幅，贏得熱烈掌聲。

第25屆「紐約新春炮竹文化節」22日在曼哈頓華埠舉辦。(記者和釗宇／攝影)

洛杉磯華社21日發生春節槍擊事件，市長亞當斯(Eric Adams)身著唐裝參加文化節，致辭中為遇難者祈禱，「讓我們一起努力，振興華埠。」五分局局長陳韜和市警社區事務處副處長托倫蒂諾(Maximo Tolentino)也表示加強警力，居民可放心過年。中國駐紐約副總領事吳曉明出席向民眾拜年，「炮竹文化節讓兩國人民更好地了解彼此，增進民間友誼。」

州參議員劉醇逸、卡范納(Brian Kavanagh)、曲怡文、州眾議員李榮恩、鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、市議員黃敏儀和利華娜(Carlina Rivera)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)等和市長移民事務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)到場祝賀，希望華埠新年復甦繁榮。

五分局局長陳韜表示市警已加強警力確保社區安全。（記者和釗宇／攝影）

托倫蒂諾表示，市警局正在嚴密關注洛杉磯的槍擊案以及全美安全形勢。（記者和釗宇／攝影）

第25屆「紐約新春炮竹文化節」22日在曼哈頓華埠舉辦。（記者和釗宇／攝影）