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華康會包餃子 傳承年節習俗

記者顏潔恩／紐約報導
活動上首次安排包餃子活動，小朋友可體驗如何包餃子，學習年節傳統習俗。(記者顏潔恩／攝影)
活動上首次安排包餃子活動，小朋友可體驗如何包餃子，學習年節傳統習俗。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會、日落公園娛樂中心、帝國藍十字藍盾健保21日在日落公園舉行「玉兔迎春好運來」活動，除了有各種表演，也增加了包餃子的活動，讓孩子可以親手體驗包餃子，學習華人年節的傳統習俗。

布碌崙華人健康協會21日在日落公園舉行「玉兔迎春好運來」活動。(記者顏潔恩／攝影...
布碌崙華人健康協會21日在日落公園舉行「玉兔迎春好運來」活動。(記者顏潔恩／攝影)

當日活動有財神爺拜年合照、歌舞表演、舞獅採青、功夫等中華文化表演，吸引上百名華人及外族裔家庭的參與；首次安排的包餃子活動，由明日之星俱樂部主席莊文怡備好材料，老師手把手教孩子們將豬肉玉米的餡料包到餃子皮內，自己動手做的餃子可帶回家享用。

向日葵藝術教育中心小朋友的表演。(記者顏潔恩／攝影)
向日葵藝術教育中心小朋友的表演。(記者顏潔恩／攝影)

華康會會長陳麗娜說，在日落公園辦新年活動已迎來第15年，感謝社區及市府機構的贊助，為民眾提供所需資源；由長者及小孩帶來的舞蹈表演最博得眾人的掌聲，為準備這次表演，日落公園夕陽紅舞蹈隊、向日葵藝術教育中心的表演者都花時間練習，表演曲目以迎春為主題，如「玉兔拜新年」、「春曉」。

當天主辦方趁節日表達感謝，華康會頒發社區服務表彰給多人，包括在帝國藍十字藍盾健保服務多年的Eegene Thompson、72分局警員Gerber Fernandez、以及日落公園工作人員Diogenes Quezada；感謝他們在工作崗位上的默默付出，協助華康會舉辦活動多年，為社區發展作出貢獻。

日落公園夕陽紅舞蹈隊帶來多隻喜慶舞蹈表演。(記者顏潔恩／攝影)
日落公園夕陽紅舞蹈隊帶來多隻喜慶舞蹈表演。(記者顏潔恩／攝影)

餃子皮 日落公園 華人

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