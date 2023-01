大都會博物館 舞獅手作慶兔年

農曆新年親子手工坊現場參與踴躍。(記者張晨/攝影)

紐約大都會 藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)21日舉行兔年慶祝特別活動,為前來參觀的民眾準備多場亞洲農曆新年風俗活動,眾多家長帶著孩子前來,現場人潮湧現,家庭活動玩得不亦樂乎。

當日的大都會藝術博物館內,洋溢著濃濃的春節氣息,眾多亞洲場館都推出慶祝兔年相關活動,有圍坐在一起繪畫折扇的,有用中國傳統折紙技藝做小兔子頭飾、撥浪鼓的,還有茶道、亞裔 社區特色快閃店等,各種過年期間的民間技藝都搬進了博物館中。

大都會博物館21日舉行兔年慶祝特別活動,有表演也有手工藝製作。(取自大都會博物館推特)

長島中華協會醒獅團的舞獅表演全天分三場帶來吉祥舞龍舞獅,亞裔美國人太平洋島民爵士樂團以更不同視角呈現新老藝術結合;紐約美華劇坊(Chinese Theatre Works)的傳統中國皮影戲講述兔奶奶的故事。

華埠天仁茗茶店則帶來了茶道展示,現場沏茶供民眾品嘗,並介紹相關飲茶知識,為民眾準備了多種口味的台灣珍珠奶茶,茶道環節則展示台灣多種茶葉知識,並讓民眾品嘗,了解茶藝的博大精深。

華埠書店「Yu and Me Books」也首次作為快閃店入駐,店主余夢表示,「注於社區和移民故事的中國城書店」也能站在曼哈頓第五大道上,讓更多人讀到亞裔移民的不易。

結合慶祝活動,博物館也推出了「喜迎兔年」(Celebrating the Year of the Rabbit)藝術品展覽,博物館亞洲藝術部策展人孫志新表示,展出的16件中國作品,呈現了自古以來藝術品對兔子的刻畫。

家長與孩子一同製作兔子頭飾和撥浪鼓。(記者張晨/攝影)

他說,「兔子是文學和民間故事中的人氣角色,例如傳說有一隻兔子住在月亮上,幫助女神嫦娥煉製長生不老藥,同時展出的還有十二生肖形象的玉器和陶瓷,用於家居裝飾以及驅邪。」