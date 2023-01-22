大都會博物館 舞獅手作慶兔年
紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)21日舉行兔年慶祝特別活動，為前來參觀的民眾準備多場亞洲農曆新年風俗活動，眾多家長帶著孩子前來，現場人潮湧現，家庭活動玩得不亦樂乎。
當日的大都會藝術博物館內，洋溢著濃濃的春節氣息，眾多亞洲場館都推出慶祝兔年相關活動，有圍坐在一起繪畫折扇的，有用中國傳統折紙技藝做小兔子頭飾、撥浪鼓的，還有茶道、亞裔社區特色快閃店等，各種過年期間的民間技藝都搬進了博物館中。
長島中華協會醒獅團的舞獅表演全天分三場帶來吉祥舞龍舞獅，亞裔美國人太平洋島民爵士樂團以更不同視角呈現新老藝術結合；紐約美華劇坊(Chinese Theatre Works)的傳統中國皮影戲講述兔奶奶的故事。
華埠天仁茗茶店則帶來了茶道展示，現場沏茶供民眾品嘗，並介紹相關飲茶知識，為民眾準備了多種口味的台灣珍珠奶茶，茶道環節則展示台灣多種茶葉知識，並讓民眾品嘗，了解茶藝的博大精深。
華埠書店「Yu and Me Books」也首次作為快閃店入駐，店主余夢表示，「注於社區和移民故事的中國城書店」也能站在曼哈頓第五大道上，讓更多人讀到亞裔移民的不易。
結合慶祝活動，博物館也推出了「喜迎兔年」(Celebrating the Year of the Rabbit)藝術品展覽，博物館亞洲藝術部策展人孫志新表示，展出的16件中國作品，呈現了自古以來藝術品對兔子的刻畫。
他說，「兔子是文學和民間故事中的人氣角色，例如傳說有一隻兔子住在月亮上，幫助女神嫦娥煉製長生不老藥，同時展出的還有十二生肖形象的玉器和陶瓷，用於家居裝飾以及驅邪。」
華裔家長黃琳達表示，疫情過後第一次帶孩子來大都會藝術博物館，非常喜歡這種「一站式」慶祝活動，與孩子一起參加傳統藝術工坊、觀看表演；孩子們都在美國出生，對中國文化了解較少，通過活動不僅了解民俗，還知道了其他亞洲國家過農曆新年習俗，求同存異，在娛樂中開闊了孩子們的眼界。
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