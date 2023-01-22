法拉盛春節遊行萬人同樂 一掃疫情陰霾

緬街兩旁擠滿人潮，觀賞農曆新年遊行。(許振輝／攝影)

皇后區法拉盛 2023年農曆新年遊行 於21日除夕當天登場，50多個團體、20多輛花車和萬餘人組成的遊行方陣走上街頭，大都會棒球隊吉祥物Mr. Met and Mrs. Met也出現在遊行隊伍中，數百名多警察維護遊行治安，吸引數萬民眾參觀，一掃過去疫情陰霾。

影音來源：記者牟蘭

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、州參議員曲怡文、劉醇逸、史塔溫斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員金兑錫及市議員黃敏儀和李琳達等到場支持，祝福大家新春快樂。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

21日上午11時，遊行隊伍由紐約市警軍樂隊打頭陣，紐約亞裔 警務協會(NYPD Asian Jade Society)等緊跟其後，民選官員與法拉盛華商會(FCBA)遊行籌委會主席、華商會首席顧問杜彼得等人帶領，沿友聯街、三福大道、緬街向北方大道行進，沿路吸引大批民眾駐足喝采。

華商會還在新天廣地舉辦春節室內慶祝活動，左起為副市長高級顧問顧雅明、市長高級亞裔顧問鄭祺蓉、市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)、杜彼得與「紐約知行教育中心」校長王能等。(記者牟蘭／攝影)

今年20多輛花車各具特色，分別由紅色與黃色或藍色與橘色等氣球裝飾，除華商會與華策會等非營利組織外，環宇假期旅遊、新世界超市與天景購物中心等多個商家參與，慶祝這一傳統節日。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

杜彼德表示，自1996年第一次法拉盛農曆新年遊行以來，今年已是第27年，他希望把這個活動變成一項社區活動，吸引各族裔參加，盼望聯邦政府早日把春節認定為法定新年，從根源上去除仇恨犯罪，認同華裔是美國一份子。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

舒默稱讚華裔對國家的貢獻，指因為有華人的建設，紐約市、乃至全美才愈來愈好；他指，不少華裔新移民白手起家，依靠自己的雙手辛勤工作，完成他們的美國夢，在各行各業發光發彩，吃苦耐勞精神值得學習。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。。(記者牟蘭／攝影)

孟昭文感謝舒默的支持，指他過去一年推動首個亞裔美國人博物館法案通過，打擊仇恨犯罪，未來一年她會繼續攜手各級同儕推動春節成為法定假日；黃敏儀表示，法拉盛大遊行幫助小商業吸引更多客源，向更多人展示華社風采，她對市府通過春節列聯邦假日的決議有信心。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

狄拿玻利表示，他從2007年起參加遊行，指這項活動不只惠及亞裔社區，也為所有紐約家庭帶來節日的慶典；他說，法拉盛是紐約市重要的經濟發展地區之一，尤其在疫後發展勢頭名列前茅，承諾日後繼續支持當地小商家。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

蘭德辦公室錄製新春祝福影片，通過一隻玩具兔子講述傳統歷史，並提及在越南文化中今年是生肖是貓，他在遊行中祝福大家春節快樂、恭喜發財。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，數萬人沿路喝采。(記者牟蘭／攝影)

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧說，今年近百名家長與學生第二次參加遊行，希望藉此為亞裔學生爭取平等教育，保留特殊高中入學考試與資優班考試等，也希望華裔後代通過參加遊行，對自己的文化自豪。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

此外，華商會還在新天廣地舉辦春節室內慶祝活動，由王曉薇與劉豫主持，在祥獅獻瑞拉開帷幕，帶來拉丁舞、葫蘆絲演奏、相聲、舞蹈與脫口秀等多個表演，還有多個商家在現場設立攤位，共慶佳節。

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

本次遊行結束後，主辦方在新天廣地舉辦春節室內慶祝活動。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，大都會棒球隊吉祥物Mr. Met and Mrs. Met出現遊行隊伍中。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，數萬人沿路喝采。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛2023年農曆新年遊行於21日登場，20多輛花車與50多個遊行方陣參加。(記者牟蘭／攝影)