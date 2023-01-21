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農曆年間限量快閃 台法廚師合推可頌燒餅刈包

記者張晨顏嘉瑩／紐約報導
法式燒餅五花肉刈包和米漿作為是套餐一同販售。(記者張晨／攝影)
法式燒餅五花肉刈包和米漿作為是套餐一同販售。(記者張晨／攝影)

發明「可頌甜甜圈」(Cronut)的甜點名廚安瑟爾(Dominique Ansel)與紐約市台菜886餐廳以及文文餐廳的主廚兼老闆史官(Eric Sze)合作，推出農曆年特色菜「法式燒餅五花肉刈包」和米漿；20日當天早8時開售，7時30分就有約50人排隊，兩小時後售罄，尤以華、亞裔民眾絡繹。

此次的合作款料理將法式可頌酥皮技術與燒餅結合，製作「台法混血」的農曆年特色料理——外皮是可頌燒餅，內餡是台灣刈包；安瑟爾表示，內餡除了有台式滷五花肉，還包有香菜、花生糖粉，以及酸菜等經典刈包配菜。

安瑟爾(左)與史官(右)合作，推出農曆年節限定的「法式燒餅五花肉刈包」。(取自史...
安瑟爾(左)與史官(右)合作，推出農曆年節限定的「法式燒餅五花肉刈包」。(取自史官Instagram)

專為此次料理設計的「法式燒餅」，也是採用法國原料和奶油，製作出層層香酥的可頌口感燒餅；另外和燒餅一同套餐出售的，還有台灣早餐中經常會出現的飲品「米漿」。

史官表示，此次限量販售的米漿也是從原料開始製作，包括洗米、泡米、炒花生等過程，雖然這樣的組合僅推出短短三天，但製作過程卻一點也不馬虎；飲品為花生、米製成，是米漿亦是拿鐵。

合作款首天就在兩小時內售罄。(記者張晨／攝影)
合作款首天就在兩小時內售罄。(記者張晨／攝影)

內餡除了有台式滷五花肉，還包有香菜、花生糖粉，以及酸菜等經典刈包配菜。(記者張晨...
內餡除了有台式滷五花肉，還包有香菜、花生糖粉，以及酸菜等經典刈包配菜。(記者張晨／攝影)

「法式燒餅五花肉刈包」外皮是可頌燒餅，內餡是台灣刈包。(記者張晨／攝影)
「法式燒餅五花肉刈包」外皮是可頌燒餅，內餡是台灣刈包。(記者張晨／攝影)

安瑟爾的妻子也是華裔，他經常在社交媒體曬出兩個混血寶寶的照片，他說，「我熱愛中華文化，也希望孩子能懂得並理解自己的另一半本源文化，在這一團聚喜慶的日子推出這一融合餐點，也是我們家自己慶祝的方式。」

Dominique Ansel Bakery行政糕點主廚阿爾維斯(Benjamin Alves)表示，法式燒餅五花肉刈包只在中城的Dominique Ansel's Workshop販售，當日門口的排隊人潮幾乎占滿了整條街；店內員工則配合農曆新年，為在外排隊的民眾分發紅包、熱飲和點心試吃。

前來排隊購買的食客多為華、亞裔。(記者張晨／攝影)
前來排隊購買的食客多為華、亞裔。(記者張晨／攝影)

安瑟爾(左)與史官(右)合作，推出農曆年節限定的「法式燒餅五花肉刈包」。(取自史...
安瑟爾(左)與史官(右)合作，推出農曆年節限定的「法式燒餅五花肉刈包」。(取自史官Instagram)

史官分享台灣滷五花肉過程。(取自史官Instagram)
史官分享台灣滷五花肉過程。(取自史官Instagram)

因製作耗時，食材供應有限，所以每天限量發售到售罄，但不便透露數量；阿爾維斯說，「我不想讓每個人白白等待，食客失望的表情是我們最不想看到的。」

合作款發售時間一直持續至22日(周日)，店家建議想要嘗鮮的民眾不必過早，8時開門前來就能吃到酥鬆可口的熱燒餅刈包。

這款特色料理，外皮是法式可頌燒餅，內餡卻像台灣刈包。(取自史官Instagram...
這款特色料理，外皮是法式可頌燒餅，內餡卻像台灣刈包。(取自史官Instagram)

這款特色料理，外皮是法式可頌燒餅，內餡卻像台灣刈包。(取自史官Instagram...
這款特色料理，外皮是法式可頌燒餅，內餡卻像台灣刈包。(取自史官Instagram)

這款特色料理，外皮是法式可頌燒餅，內餡卻像台灣刈包。(取自史官Instagram...
這款特色料理，外皮是法式可頌燒餅，內餡卻像台灣刈包。(取自史官Instagram)

滷五花肉油嫩可口。(取自史官Instagram)
滷五花肉油嫩可口。(取自史官Instagram)

亞裔 紐約市 華裔

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