新年福氣 華女搶下最後一份限量法式「虎咬豬」

王博妮和好朋友楊怡娜買到當日最後一份法式燒餅五花肉刈包。(記者張晨／攝影)

由紐約網紅烘焙店和知名台式餐廳合作的農曆年限量「法式燒餅五花肉刈包」20日開售首日，兩名來自台灣的女孩幸運買到最後一份刈包，得以品嘗家鄉味和法式風味碰撞下的創新火花；二人表示，刈包融入創意，像紐約一樣是文化熔爐，也預示新一年亞裔 在主流社會的地位更加凸顯。

王博妮和好朋友楊怡娜因工作忙碌許久未見，因在社交媒體上看到混血刈包，當天雖要上班仍相約搶購這個「限量商品」；王博妮說，台灣揚名國際的食物，不僅只有珍珠奶茶和鼎泰豐小籠包，刈包俗稱「虎咬豬」以麵皮包覆肉餡，半開放形式像老虎大嘴咬住一塊豬肉，是象徵「福氣」食物。

刈包也被人稱為「台式漢堡」，楊怡娜說，刈包麵皮包覆著，裡頭夾入餡料 ，在許多國家的飲食文化裡都有類似的食物，漢堡、帕尼諾、貝果、還有越南 麵包、肉夾饃等；「或許是這樣的似曾相識，當其他族裔的人看到台灣刈包，不用猜測內容物是什麼，很容易就敞開心胸接受。」

二人表示，此次合作料理「像極了紐約」，各種文化融合後擦撞出新的美味；「非常幸運能買到最後一份，希望好運能延續一整年」。