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紐約客談／但願區際快車不是紙上畫餅

紐約客談

多少年來，布碌崙(布魯克林)和皇后區之間一直缺少直接快速的公共交通，遠不如這兩個區和曼哈頓之間的交通方便。從布碌崙南部的貝瑞吉到皇后區的法拉盛，如果坐地鐵，必須從曼哈頓繞道，花將近兩個小時；如果開車，需要至少一個小時，那還是不堵車的情況，在高峰時間，耗時甚至會加倍。這給在皇后區和布碌崙這兩個紐約華裔人口最多的區之間，探親訪友或跨區工作帶來諸多不便。

人們一直盼望有一條連接南布碌崙和皇后區的快速公交線。州長霍楚從去年起重啟這一提議，計畫將連接布碌崙貝瑞吉和皇后區傑克遜高地的一條貨運鐵路改造成輕軌，然後再連接布朗士，使其成為區際快車。不久前，最終決定將這條快速公交線的形式定為輕軌。輕軌的車輛小，適合現有的鐵路線路，不必建造複雜而昂貴的隧道。

據規畫，這條長達14哩的輕軌運行時間只有半個小時，每天將有11.5萬人使用，每年運送乘客高達3460萬人次，將大大緩解兩個區之間交通不便的問題。布碌崙的地鐵大多是從南到北直接與曼哈頓連接，輕軌將橫跨布碌崙這些地鐵線，使跨線乘坐地鐵變得方便。

哪裡交通方便，哪裡經濟就繁榮。輕軌線和輕軌車站的建成還將為當地帶來就業和商業機會，吸引更多開發商來投資建設，將社區建設得更美好。

夢想歸夢想，現在誰也不敢說這條輕軌的建成要花多少時間。不過，既然已經將區際快車的形式定下來，就是向前踏踏實實地跨出了一大步。現在的問題將是如何施工，但願一切都能順利，市民能如願在20年後坐上這趟區際快車。

布碌崙 皇后區 地鐵

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