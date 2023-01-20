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農曆春節決議案 州參議會通過

記者顏潔恩／紐約報導
州眾議員寇頓、李榮恩19日與華社共同呼籲，支持將農曆春節設為公校法定假日的法案。(記者顏潔恩╱攝影)
州眾議員寇頓、李榮恩19日與華社共同呼籲，支持將農曆春節設為公校法定假日的法案。(記者顏潔恩╱攝影)

農曆春節將至，州、市議會相關立法也持續推進，布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員曲怡文提案，卡范納(Brian Kavanagh)、郭納德、(Andrew Gounardes)、劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)支持的決議案，日前獲州參議會通過，承認農曆新年的文化意義，並對亞裔為紐約州和美國的貢獻表達敬意。

曲怡文說，兔年是希望之年，更多亞裔進入州議會，也反映社區積極參與公民活動、提升力量，「作為州參議會首位亞裔女性議員，很榮幸能提出這項決議案。」

布碌崙州眾議員寇頓(William Colton)、華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)19日也與當地華人、各族裔民眾於班森賀召開記者會，推廣將農曆春節設為公校法定假日的法案，呼籲社區積極展開簽名連署活動。

寇頓過去便曾提出該法案，如今聯合李榮恩再出擊，他指這是「早就該通過的法案」；如慶祝黑奴解放的六月節(Juneteenth)，去年正式成為紐約市公務員的帶薪假日，對亞裔意義深重的農曆春節也該成為法定假日，日後亞裔學生不用在上學與過節間做選擇。

「亞裔的足跡可追溯至1800年，是協助創建美國的一員」，寇頓指，法案是對亞裔在美貢獻的認可，也提升對亞裔傳統文化的理解，減少對亞裔的偏見、仇恨犯罪。

韓裔移民後代的李榮恩，丈夫是香港移民，對農曆新年相當重視，她也覺得有義務教導在紐約長大的孩子們，認識自身的文化，並感到驕傲。呼籲社區人士將該法案推廣給更多人知道，並簽署請願書給州府，「讓他們看到人民的意願。」

此外，市議員馬泰(Christopher Marte)和黃敏儀提出，呼籲將農曆春節設為紐約市和聯邦公共假日的決議案，據了解也將於近日交議會表決。

布碌崙州眾議員寇頓、華埠州眾議員李榮恩19日與當地華人召開記者會，推廣將農曆春節...
布碌崙州眾議員寇頓、華埠州眾議員李榮恩19日與當地華人召開記者會，推廣將農曆春節設為公校法定假期的法案。(記者顏潔恩/攝影)

亞裔 布碌崙 眾議員

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