特殊兒團體：走出家醜勇於求助

智力發展障礙的蔡女士在母親去世後，無人照顧，媽媽的遺體在家中存放近三個月後才被發現，引起特殊兒華人 家長關注，指華人父母不應怕出醜，把特殊子女「關」在家中，在為孩子存錢的同時，需做好財產規畫，幫助子女在日後單獨生活中得到醫療與法律的保護。

紐約州 發育障礙計畫委員會(NYS DDPC)成員馮斌，育有一個22歲的自閉兒，多年來也為特殊需求人士爭取權益，他說，「此事件是活生生的例子。」

馮斌表示，有華人家長把育有特殊兒當「家醜」，將孩子「關」在家中，因怕被指吃政府福利 等，也不願申請補助，錯過子女早期干預治療與申請定期看護資格；他補充，華人家長通常只想為孩子存錢，但未想過若自己離世後，子女的醫療與生計等照顧問題，恐日後導致更多悲劇。

對此事件，馮斌說，若當事人有類似發育障礙，可向州發展性障礙人士辦公室(OPWDD)申請，得到照護協調機構的服務，由專門的照護經理負責其服務，其中包括在父母年邁後，如何轉介父母監護權給政府與社區服務項目。

馮斌表示，他與其他家長已發起組織幫助特殊青少年進入成人階段的「啟航就緒」(Project Ready)非營利組織，提供更多相關資訊，避免類似悲劇發生，若有需可電郵至[email protected]。

律師冉燕飛表示，蔡女士的母親生前沒有為女兒規畫她的財產分配與指定照顧機構，若法院判定她無行為能力，恐由政府管理親人的遺產，因她的精神狀況，也可能被送至醫療機構居住，「對特殊兒的父母而言，這是一個責任問題」；想幫助蔡女士的善心人士，可電：(718)939-9000詢問相關事宜。