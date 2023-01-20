家庭悲劇 法拉盛智障華女伴母屍3個月

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

「媽媽去世了...我蓋上她」，59歲來自台灣的蔡女士患有智力發育障礙，她日前告知家訪的代表律師，年近九旬母親去年11月在家中過世，在床上安放近三個月，警方指遺體已「木乃伊化」；母親離世後，她的體重減輕逾20磅、門牙脫落，冰箱內無任何食物，當天被強制送醫。

政府人員護送蔡女士離開現場。(冉燕飛提供)

代表蔡女士(來美後，改姓Lee)與其母親處理遺產案件的律師冉燕飛，因無法聯繫二人，18日晚與律師陳明利一同探訪她們在法拉盛 64大道的住處，在外呼喊多時，才有人開門；看到對方比六個月前瘦了逾20磅，門牙脫落，她立即問「怎麼瘦成這樣，媽媽呢？」

對方回應，88歲的母親去年11月去世，之後一直安放在臥床上，她用被子蓋住遺體，已自行處理，因日前的狂風，吹倒門前的大樹壓倒電線，死者的房內一片漆黑。

冉燕飛見狀，立即報警，救援人員與警員檢查遺體，指死者已木乃伊化(Mummification)，死因尚在調查中；執法人員發現冰箱只剩一瓶洗髮水，沒有任何食物，為確保她的安全，強制送醫治療，至截稿前仍在觀察。

圖為救護車及法醫辦公室人員於現場處理。(冉燕飛提供)

紐約慈濟基金會慈善發展組志工蔣姍姍表示，患有智力障礙的蔡女士與其母親原本由其哥哥照顧，但哥哥於2020年9月離世，經轉介，她在疫情 期間曾幫兩人多次送餐；蔡女士的母親曾表達想要回台的意願，時隔逾兩年，得知她離世的消息感到唏噓，指日後希望關懷探訪蔡女士。

冉燕飛表示，她曾多次勸誡為女兒辦理殘障人士相關政府補助，但對方以「不願吃福利 」為由拒絕，兩人過去三年靠兄長留下的遺產生活，沒有看護照顧，發生這起悲劇；據悉，蔡女士的母親來美40多年，與女兒每月都有社會安全生活補助金(SSI)，但疫情爆發後，沒有領取，被政府停發。