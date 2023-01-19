史上首次 紐約州參議會否決首席法官提名

拉薩爾出席公聽會，為自己辯護。(美聯社)

紐約州參議會司法委員會(Judiciary Committee)18日舉行公聽會，以10比9投票否決州長霍楚 (Kathy Hochul)提名 的州上訴法院首席法官人選、溫和派西語裔法官拉薩爾(Hector LaSalle)，並拒絕將該提名提交參議會全員表決；霍楚隨後抨擊公聽「不公平」，其發言人稱州府目前正在準備聘請律師對參議會提起訴訟，希望通過法庭釋憲，令參議會全體表決。

拉薩爾目前在州高等法院上訴庭第二部門擔任首席法官，如果提名通過，拉薩爾將成為紐約州歷史上首位西語裔上訴法院首席法官；但這項提名自出爐之後就遭到民主黨 進步派的強烈反對，州參議會甚至通過決議案將司法委員會擴充至19人，其中包括三名民主黨和一名共和黨，意圖阻擋該提名，進步派州議員指拉薩爾是反對工會、反對墮胎的保守派法官。

18日是拉薩爾被提名後首次公開為自己辯護，他表示堅決支持墮胎、支持工會；司法委員會主席霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)指，拉薩爾和前溫和派首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)據說是聯盟，而且曾給保守黨捐款，也曾以保守黨提名競選州高等法院法官，「你知道保守黨的政綱吧？包括反對墮胎、反對LGBTQ平權、反對槍枝管控，你認為這些是主流價值嗎？」

拉薩爾表示，除保守黨，他競選時同樣獲民主黨、共和黨、獨立黨和勞工家庭黨提名，這種情況在司法職務競選中很常見，「法官的的裁決是基於事實和法律，你們對個別政黨或問題的個人看法，變成對法官的看法是不恰當的。」

州參議會司法委員會舉行公聽會，以10比9投票否決州長霍楚提名的州上訴法院首席法官人選。(美聯社)

表決中，拉薩爾獲得六名共和黨委員和三名民主黨委員支持，另十名民主黨人反對。這是紐約州歷史上首次出現首席法官提名被州參議會否決，霍楚聲明指，「這雖是一次全面的公聽，但並不公平，因為結果已提前確定，一些州參議員在公聽前就表明態度，包括那些新進入司法委員會的州參議員；雖然委員會在提名過程有一席之地，但我們相信州憲法要求提名須經過全會表決。」

霍楚發言人伍德(Julie Wood)表示，州府正準備聘請前州副檢察長海利甘(Caitlin Halligan)擔任訴訟律師，但合約尚未簽訂，也未最終確定是否會提訴；「正與各方專家諮詢，但這不意味著已經明確方向。」霍楚此前表示，州憲法規定，州參議會必須履行程序進行全會投票。一旦提名進入全會投票，霍楚就有機會聯合共和黨和溫和派民主黨州參議員，通過提名。

霍伊曼表示，希望避免訴訟，「出現憲法危機似乎不符合任何人的利益，希望我們能翻過這一頁，讓州長找到一名州參議會能認同的人選。」