傾聽需求 皇后區長聯合市府走訪法拉盛

理查茲(右一)攜手市府多部門18日走訪法拉盛商家。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 犯罪率去年激增，皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)攜手市府多部門18日走訪法拉盛商家，聆聽民意，與商民探討治安、清潔與遊民等問題，呼籲市交通局完成區域調查並承諾增加109分局警員，改善治安等。

理查茲(左六)攜手市府各機構18日走訪法拉盛商家。(記者牟蘭／攝影)

理查茲聯合市議員黃敏儀邀請市警局總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)、新任皇后北區勤務指揮官(NYPD Queens North Commanding Officer)巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)、109分局局長霍爾(Louron E. Hall)以及市府各部門代表走訪法拉盛商家。

理查茲表示，法拉盛過去一年面臨諸多挑戰，尤其是治安問題引關注，此行確保社區獲得所需資源；對於交通堵塞，他說，已聽到居民對緬街公車專用道的擔憂，將呼籲市交通局對當地完成全面的研究，改善交通問題。

黃敏儀(左)向市消費者事務局代表說明無證攤販問題。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀向市消費者事務局(DCWP)代表強調無證攤販問題，她指，前市議員顧雅明在2018年的禁止法拉盛市中心擺攤法規，明確規定北方大道至三福大道間的緬街區域禁止擺攤，雖已多次與當局溝通，要求執法，但問題並未改善，「這與是否有執照無關，依法此路段禁止擺攤」。市消費者事務局代表對此回應，無證攤販是一個「挑戰」的問題，未來將與警局繼續合作改善。

理查茲攜手市府各機構18日走訪法拉盛商家，余鈿崧(右二)向市交通局代表指出法拉盛交通堵塞問題。(記者牟蘭／攝影)

對於街邊垃圾，市清潔局(DOS)的代表介紹「清潔街道」(Clean Curbs)試點計畫，指全市有34個商業與居民區分點已開始放置大型垃圾箱，供附近商民處理垃圾，改善街道清潔與城市鼠患問題；理查茲表示，他希望該計畫盡快入駐法拉盛。

對於竊案，霍爾提醒民眾購物時保持警惕，勿讓他人有可趁之機，希望不僅在緬街增加警員，商場內也有警員巡邏；理查茲承諾爭取更多警力，黃敏儀辦公室指，改善當地治安，還需新增40多名警員。

華人小商家向理查茲(左)與黃敏儀(右)陳情。(記者牟蘭／攝影)