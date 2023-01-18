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2月5日起 荷蘭隧道出曼哈頓方向夜間關閉 周六除外

記者張晨／紐約即時報導
荷蘭隧道是來往紐約和新澤西之間的主要通道之一。(美聯社)
荷蘭隧道是來往紐約和新澤西之間的主要通道之一。(美聯社)

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)日前表示，從2月5日開始，荷蘭隧道(Holland Tunnel)往新澤西方向的路段將實施夜間關閉——時間為每周六天，時段從晚上11時到凌晨5時30分，一直持續到2025年，周六除外。

官方稱，關閉原因是由於要進行與颶風桑迪相關的維修，因此在夜間要從曼哈頓下城開往新澤西的司機，必須要尋找另一種方式開過哈德遜河。

據悉，該維修耗資項目3.64億元，旨在修復、更換因2012年10月的桑迪颶風席捲時所造成的系統和基礎設施受損；兩年內將完成的工作包括修復、更換損壞路段，修復隧道內的安全步道和牆壁，以及路邊排水溝；加固鋼結構、牆磚、疏通排水孔，以及新澤西州入口處的花崗岩砌塊擋土牆；項目還包括安裝防洪改進設施，以滿足聯邦標準並抵禦未來的極端天氣。

一周期間唯一不關閉的時段是周六晚，如果司機需要在其他時間前往新澤西州，建議應根據目的地使用喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)、維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)等替代路線，或盡可能選擇公共交通替代方案，如PATH、NJTransit或渡輪。

新澤西州 颶風 步道

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