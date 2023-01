2月5日起 荷蘭隧道出曼哈頓方向夜間關閉 周六除外

荷蘭隧道是來往紐約和新澤西之間的主要通道之一。(美聯社)

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)日前表示,從2月5日開始,荷蘭隧道(Holland Tunnel)往新澤西方向的路段將實施夜間關閉——時間為每周六天,時段從晚上11時到凌晨5時30分,一直持續到2025年,周六除外。

官方稱,關閉原因是由於要進行與颶風 桑迪相關的維修,因此在夜間要從曼哈頓下城開往新澤西的司機,必須要尋找另一種方式開過哈德遜河。

據悉,該維修耗資項目3.64億元,旨在修復、更換因2012年10月的桑迪颶風席捲時所造成的系統和基礎設施受損;兩年內將完成的工作包括修復、更換損壞路段,修復隧道內的安全步道 和牆壁,以及路邊排水溝;加固鋼結構、牆磚、疏通排水孔,以及新澤西州 入口處的花崗岩砌塊擋土牆;項目還包括安裝防洪改進設施,以滿足聯邦標準並抵禦未來的極端天氣。

一周期間唯一不關閉的時段是周六晚,如果司機需要在其他時間前往新澤西州,建議應根據目的地使用喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)、維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)等替代路線,或盡可能選擇公共交通替代方案,如PATH、NJTransit或渡輪。