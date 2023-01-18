紐約市房價 下財年估漲6.1% 總值1.4兆元

市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市 財政局(Department of Finance)17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產估價將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元，主要因為獨棟住宅(single family homes)房價 漲幅較大推動；不過，全市商業地產受疫情 居家工作影響，雖然保持增長，但仍未恢復到疫情前水平。

獨棟住宅漲幅最大

地產稅是紐約市財政的最主要來源，約占全市財政收入的三分之一，同時也是償還市府約400億元普通信用擔保債權的主要財源；根據財政局的估計數據，全市獨棟屋房產總值將增長8.3%至7650億元，其中史泰登島房價漲幅最高，達到12.1%。

同時，合作公寓(co-op)、共有公寓(condo)和出租公寓的房產估價總值將增長1%，至3510億元；全市住宅價格去年下半年增幅放緩，主要由於聯准會基金升息以及股市表現不佳。

此外，全市房產交易數量已經連續五季放緩，去年第三季成交量同比下跌17%，2022和2023預計將下滑5%；不過，成交量仍然高於疫情前平均每年5萬1000次的水平。

商業區仍低於疫前

由於紐約市白領大部分仍居家工作，全市商業地產仍處於掙扎狀態；根據報告，全市商業地產總值預計將增長7.4%至3172億元，可繳稅部分價值增長5.2%至1297億元，仍然低於疫情前的水平；寫字樓總市值增長7.1%，零售建築和酒店總市值分別增長5.4%和9.7%。

其中，商業地產租賃成交量疲弱、新增庫存增加，尤其是曼哈頓中城商業地產去年11月的空置率達到22%；市府此前預計，全市商業地產空置率將於2023年繼續上升。

市財政局長尼布萊克(Preston Niblack)表示，「商業地產使用率的下降將繼續影響全市零售門店和酒店，進而減慢相關行業的恢復速度；同時，占全市住宅地產主要部分的獨棟房屋，房價恢復強勁並將繼續保持增長。」