亞裔律師協會 挺法官拉薩爾

紐約州長提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(紐約州律師協會)

紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)17日宣布，力挺紐約州長霍楚(Kathy Hochul)提名 的州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector D. LaSalle)。拉薩爾遭進步派、勞工家庭黨、工會、以及包括州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)在內的13位民代反對；州參議會(今)18日將就此提名案進行公聽，紐約亞裔律師協呼籲公聽以公平、公正的原則進行。

協會表示，候選名單是由兩黨成員組成的司法提名委員會(Commission on Judicial Nomination)經過全面評估確定，要點包括適任、司法表現、能力等，最終向州長提供七位候選人。

協會也通過司法委員會(Judiciary Committee)與其他九個律師協會一起參與對上述提名人的評估，「我們認為拉薩爾能勝任首席法官一職，是基於其紀錄、對法律的了解、對公共服務的奉獻以及其豐富的職業經驗。目前他擔任首席法官的州高等法院上訴庭第二部門，是全美最繁忙的上訴庭。」

拉薩爾作風受進步派攻擊，多名民主黨州參議員 揚言要在18日的聽證會將拉薩爾「轟下台」；目前州參議會42名民主黨參議員有14人反對提名案，支持人數難達到全體63名參議員的半數；而一旦進入全會投票，霍楚就有機會聯合共和黨和溫和派民主黨州參議員，確認對拉薩爾的提名。

西語裔和亞裔等少數族裔民眾則紛紛挺身支持拉薩爾，指其溫和派、專業和公正的作風是州上訴法院首席法官的「不二之選」；曼哈頓律師協會(New York County Lawyers Association)華裔主席張來芳(Vincent Chang)表示，反對者基於有缺陷的分析，誤讀並非由拉薩爾撰寫的意見，更無視他作為法官親自撰寫發表的60多條公開意見，給他貼上「保守」或「反墮胎」等標籤。