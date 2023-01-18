衛生局鬆綁免費墮胎藥 市長：引領全美

亞當斯17日宣布，市衛生局旗下四家性健康診所18日起免費提供墮胎藥，民眾餘不需要保險。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)17日宣布，市衛生局旗下四家性健康診所將從18日起免費提供墮胎 藥，民眾不需要保險，以此降低低收入社區的墮胎阻礙。

市府表示，墮胎藥將首先在布朗士區Morrisania社區的性健康診所提供，其他三家分別位於布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)、曼哈頓中哈林區和皇后區牙買加的診所的免費墮胎藥項目，將在今年內陸續展開，這項計畫是市府17日公布的120億元女性健康項目的一部分。

市府去年已經宣布，全市11家公立醫院可為民眾提供免費墮胎藥，但醫院通常會尋求醫療補助計畫(Medicaid)或其他醫保報銷；與醫院不同，衛生局診所不會詢問病人的保險情況，預計將可每年提供最多1萬片墮胎藥。

亞當斯表示，此舉是為了回應最高法院此前推翻羅訴韋德案(Roe vs Wade)為公共衛生帶來的威脅，「紐約市一直是全美領導力的燈塔，我們將繼續引領全國。」

此前有報導稱，市衛生局與藥廠Nixon-Shane LLC/ R&S Northeast LLC簽訂的合同，購買劑量為200毫克的避孕藥米非司酮(mifepristone)片，此藥通常與米索前列醇(misoprostol)聯合使用，可在受孕頭11周終止妊娠；米非司酮並非緊急避孕藥，可能帶有副作用，但衛生局說副作用通常較為輕微，可能持續兩天至兩周，症狀可能包括痙攣痛、非經期陰道出血、惡心嘔吐等。