新冠孕婦健康風險 恐感染嬰兒

研究建議孕婦接種新冠疫苗可大幅降低重症風險。(路透)

一項最新研究指感染新冠肺炎的孕婦將面臨重大的健康風險，且會延伸至嬰兒身上，必須採取措施，避免感染發生。

據世界衛生組織網站，孕婦感染新冠病毒的風險不會較常人更高，但與同齡的非孕婦相比，感染後的健康風險可能增加；高齡、超重、患有高血壓 、糖尿病額的孕婦，或出現嚴重後果，應定時就診，採取措施減少感染的機率。

「英國醫學 期刊全球健康」（BMJ Global Health)最新研究指，感染新冠的孕婦可能又會面臨重大的健康風險，且會延伸至嬰孩身上；該研究彙集美國在內多個國家的患者數據，分析1萬3000多名感染及未感染孕婦的健康狀態，發現感染者死亡風險增加七倍，被送進加護病房的機率增近四倍，感染肺炎的機率也偏高。

數據看來，3%的感染孕婦須密切照護、4%需要重症照護，相較未感染的孕婦來得高，也因此孕婦需要呼吸機治療的可能性高出15倍，患有血栓的機率高出五倍，且可能危及生命；同理，感染病毒的新生嬰兒出生後被送入加護病房的可能性，幾乎是未感染者的兩倍，也會出現早產的狀況，這將於兒童早期認知的發展息息相關。

與之前的數據出入，新研究說明孕婦患新冠遭遇的風險更大，專家表示，所幸接種疫苗 可大幅降低風險；儘管如此，並非所有國家都建議孕婦、或處於哺乳期的婦女接種疫苗。

「這項研究指新冠病毒對母親和嬰兒皆有風險，包括美國在內的國家政府，應讓所有人都能接種疫苗，以挽救生命、預防健康問題」，研究作者Emily Smith表示。