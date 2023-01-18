我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

無證兒托育啟動 華策會協助申請

記者牟蘭／紐約報導
華策會聯合市兒童福利局宣布啟動「承諾紐約」計畫，即日起接受申請；發言者為何永康。(記者牟蘭／攝影)
華策會聯合市兒童福利局宣布啟動「承諾紐約」計畫，即日起接受申請；發言者為何永康。(記者牟蘭／攝影)

華人策劃協會(Chinese American Planning Council)聯合市府代表17日宣布，即日起接受「承諾紐約」(Promise NYC)計畫的申請，為皇后區沒有合法移民身分而不能獲得聯邦補貼的無證家庭，協助六周到13歲兒童提供照護服務，呼籲相關家庭申請這一資源。

「承諾紐約」提供總額1000萬元的兒童照護補貼，透過社區組織協助無證兒獲取照護服務，計畫在今年6月底惠及超過600名兒童，市府將與包括華策會在內四個社區機構合作，由非營利組織在各區發放補貼，協助無證兒找到照護機構。

華策會執行長何永康表示，亞太裔在各族裔中無證客比率最高，無證客家庭的兒童常難獲得教育與支持服務。市兒童福利局(ACS)局長丹豪瑟(Jess Dannhauser)表示，這項計畫不僅惠及兒童，更幫助包括無證客在內的每一個移民家庭在紐約市公平追尋更好生活；華策會兒童照護協助計畫主管卡拉布雷塔(Robert Calabretta)指，仍有大量華人無證家庭需要這項服務，呼籲有需者積極申請。

華策會的工作人員介紹，這項計畫是市府首次為不能獲得聯邦補貼的無證家庭，提供可負擔兒童托育，華策會計畫為皇后區逾200名六周嬰兒到13歲無證兒提供服務，將更關注剛出生的嬰兒到五歲幼兒申請者，即日起接受申請

工作人員指，有需要的皇后區家庭可直接前往華策會詢問，其餘地區居民將轉介到相關非營利組織；申請者須先回答是否目前已接受兒童照護服務津貼及是否有資格認領糧食券(SNAP)，若回答「否」，申請者將繼續完成申請，所有表格將填寫兒童法定監護人信息，收入須低於聯邦貧困線300%。

有意申請民眾可登錄https://forms.office.com/r/Sd8WjLj7wQ填寫信息，若符合要求，將會收到華策會通知，更多問題請寄電郵至卡拉布雷塔(Robert Calabretta)[email protected]諮詢詳情。

市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、市議員黃敏儀代表Shane Miller與國會眾議員孟昭文代表等出席致意。

華策會聯合市兒童福利局宣布啟動「承諾紐約」計畫，即日起接受申請；發言者為何永康。...
華策會聯合市兒童福利局宣布啟動「承諾紐約」計畫，即日起接受申請；發言者為何永康。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 無證客 移民家庭

上一則

美國福州琅岐同鄉會 新春晚會數百人同賀

下一則

亞裔律師協會 挺法官拉薩爾

延伸閱讀

稱新冠「武流感」 皇后區社委爆歧視言論 遭委員會除名

稱新冠「武流感」 皇后區社委爆歧視言論 遭委員會除名
首位菲律賓裔州議員 瑞嘉宣誓就職

首位菲律賓裔州議員 瑞嘉宣誓就職
將霍楚一軍 共和黨提案：嚴打累犯可申請聯邦資金

將霍楚一軍 共和黨提案：嚴打累犯可申請聯邦資金
皇后區亞裔男失蹤 警籲協尋

皇后區亞裔男失蹤 警籲協尋
皇后區1月18日慶新春 有吃有表演

皇后區1月18日慶新春 有吃有表演

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

2023-01-15 15:32

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走