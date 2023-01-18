無證兒托育啟動 華策會協助申請

華策會聯合市兒童福利局宣布啟動「承諾紐約」計畫，即日起接受申請；發言者為何永康。(記者牟蘭／攝影)

華人策劃協會(Chinese American Planning Council)聯合市府代表17日宣布，即日起接受「承諾紐約」(Promise NYC)計畫的申請，為皇后區 沒有合法移民身分而不能獲得聯邦補貼的無證家庭，協助六周到13歲兒童提供照護服務，呼籲相關家庭申請這一資源。

「承諾紐約」提供總額1000萬元的兒童照護補貼，透過社區組織協助無證兒獲取照護服務，計畫在今年6月底惠及超過600名兒童，市府將與包括華策會在內四個社區機構合作，由非營利組織在各區發放補貼，協助無證兒找到照護機構。

華策會執行長何永康表示，亞太裔在各族裔中無證客 比率最高，無證客家庭的兒童常難獲得教育與支持服務。市兒童福利局(ACS)局長丹豪瑟(Jess Dannhauser)表示，這項計畫不僅惠及兒童，更幫助包括無證客在內的每一個移民家庭 在紐約市公平追尋更好生活；華策會兒童照護協助計畫主管卡拉布雷塔(Robert Calabretta)指，仍有大量華人無證家庭需要這項服務，呼籲有需者積極申請。

華策會的工作人員介紹，這項計畫是市府首次為不能獲得聯邦補貼的無證家庭，提供可負擔兒童托育，華策會計畫為皇后區逾200名六周嬰兒到13歲無證兒提供服務，將更關注剛出生的嬰兒到五歲幼兒申請者，即日起接受申請

工作人員指，有需要的皇后區家庭可直接前往華策會詢問，其餘地區居民將轉介到相關非營利組織；申請者須先回答是否目前已接受兒童照護服務津貼及是否有資格認領糧食券(SNAP)，若回答「否」，申請者將繼續完成申請，所有表格將填寫兒童法定監護人信息，收入須低於聯邦貧困線300%。

有意申請民眾可登錄https://forms.office.com/r/Sd8WjLj7wQ填寫信息，若符合要求，將會收到華策會通知，更多問題請寄電郵至卡拉布雷塔(Robert Calabretta)[email protected]諮詢詳情。