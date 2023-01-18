我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

網路賭博合法首年 380萬人參與

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州網路運動賭首年160億元下注，州府收入9億元。(美聯社)
紐約州網路運動賭首年160億元下注，州府收入9億元。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，網路運動賭博運營第一年，下注的資金約160億元，為紐約州帶來9.09億元收入，其中稅收7.092億元，這筆稅收將用於教育、青年體育項目，以及問題賭博的預防、治療和康復服務。

本月是紐約州的網路運動賭博一周年。霍楚說，一年時間裡，在為數百萬人提供負責任的娛樂，紐約已成為全國領先者。與此同時，紐約州還為教育、青年體育和預防問題賭博帶來創紀錄的收入。霍楚期望在新的一年提供頂級的運動線上下注體驗，創造收入，豐富紐約人的生活。

紐約州博彩委員會主席奧大耶(Brian O'Dwyer)說,隨著紐約州的網路運動賭博進入第二年，委員會將繼續確保以安全和負責任的方式進行。

州成癮服務和支持辦公室專員康寧漢(Chinazo Cunningham)說，他們獲得的額外收入將有助於保持強有力的服務系統。

根據確保運動賭博符合地理位置要求的軟件公司GeoComply數據，紐約州自2022年1月推出運動賭博以來，已經有超過380萬玩家註冊，共進行超過12億次交易。

在2023財政年度(2022年4月1日至2023年3月31日)以及此後每年，網路運動賭博的收入分配：500萬元用於服務不足的青少年體育項目，600萬元用於問題賭博教育和治療，剩下的大部分將用於資助教育。

紐約州 教育 霍楚

上一則

衛生局鬆綁免費墮胎藥 市長：引領全美

下一則

紐約必看周登場 46景點門票買1送1

延伸閱讀

將霍楚一軍 共和黨提案：嚴打累犯可申請聯邦資金

將霍楚一軍 共和黨提案：嚴打累犯可申請聯邦資金
憂復陽 官建議：體育中考男生1000米、女生800米跑暫停

憂復陽 官建議：體育中考男生1000米、女生800米跑暫停
紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表
牽累黨譽 紐約州共和黨要桑托斯辭職

牽累黨譽 紐約州共和黨要桑托斯辭職
雷傑納隆科學獎準決賽 華裔生加州、紐約州入圍最多

雷傑納隆科學獎準決賽 華裔生加州、紐約州入圍最多

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

2023-01-15 15:32

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走