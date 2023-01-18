網路賭博合法首年 380萬人參與

紐約州網路運動賭首年160億元下注，州府收入9億元。(美聯社)

州長霍楚 (Kathy Hochul)近日宣布，網路運動賭博運營第一年，下注的資金約160億元，為紐約州 帶來9.09億元收入，其中稅收7.092億元，這筆稅收將用於教育 、青年體育項目，以及問題賭博的預防、治療和康復服務。

本月是紐約州的網路運動賭博一周年。霍楚說，一年時間裡，在為數百萬人提供負責任的娛樂，紐約已成為全國領先者。與此同時，紐約州還為教育、青年體育和預防問題賭博帶來創紀錄的收入。霍楚期望在新的一年提供頂級的運動線上下注體驗，創造收入，豐富紐約人的生活。

紐約州博彩委員會主席奧大耶(Brian O'Dwyer)說,隨著紐約州的網路運動賭博進入第二年，委員會將繼續確保以安全和負責任的方式進行。

州成癮服務和支持辦公室專員康寧漢(Chinazo Cunningham)說，他們獲得的額外收入將有助於保持強有力的服務系統。

根據確保運動賭博符合地理位置要求的軟件公司GeoComply數據，紐約州自2022年1月推出運動賭博以來，已經有超過380萬玩家註冊，共進行超過12億次交易。

在2023財政年度(2022年4月1日至2023年3月31日)以及此後每年，網路運動賭博的收入分配：500萬元用於服務不足的青少年體育項目，600萬元用於問題賭博教育和治療，剩下的大部分將用於資助教育。