小頸華人遭搶劫強暴案 獄中主犯加判8年

參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

一起37年前雙屍案的兇手強生(Lamonte Johnson)被判終身監禁，服刑期間幕後操縱多起針對華社的搶案，其中包括搶劫皇后區 小頸華人家庭並強暴女主人的惡性案件，他去年庭審中被裁定共謀搶劫罪成，17日法官宣判刑期96個月，他的四名同夥先前已與檢方達成認罪協議，其中華裔 主犯被判刑84個月。

法院文件指，涉及這起搶案的華裔主嫌林世震(Shizhen Lin，音譯)在獄中與強生相識，林世震通過強生認識其同母異父的弟弟馬丁(John Martin)及丹尼爾(Brandon Daniels)與莫布里(Corey Mobley)。

林世震在2016年8月假釋出獄後，專挑華裔家庭作案，他夥同馬丁、丹尼爾與莫布里在皇后區、史泰登島、長島、新澤西州 多次犯案，在2019年5月4日的小頸入室搶案中，他告知同夥，餐飲業者每周會帶數萬元現金回家，並策畫搶案。

馬丁、丹尼爾與莫布里動手搶劫，持槍威脅屋內的老人與小孩，還涉嫌性虐女主人，搶走數千元現金，丹尼爾最先被捕，同夥隨後落網，一年後供出林世震與強生是此案的主謀。

強生去年5月在庭審中，被陪審團裁定共謀參與暴力搶劫與使用武力與恐嚇罪成，作為主犯，他17日在紐約東區聯邦法院接受量刑，法官迪埃爾(Raymond J. Dearie)判刑96個月(8年)，他將完成兩個20年到終身監禁後，再為新罪服刑。

三名實施小頸強暴搶劫案的被告均被量刑十年到17年案。(警方提供)

林世震、馬丁、丹尼爾與莫布里去年與檢方達成認罪協議，林世震去年8月被量刑84個月(7年)外加三年的監管，丹尼爾去年11月被判120個月(10年)外加三年監管，莫布里去年12月被判228個月(17年)外加五年監管，馬丁於本月12日被判180個月(15年)外加三年監管。