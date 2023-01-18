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華僑中文學校成果展 感謝社區

記者顏嘉瑩／紐約報導
僑校舉辦2022年秋季成果展演。圖為高年級現代詩朗誦「見與不見」，與指導老師胡欣以、黃就成及校長王憲筠合影。(僑校提供)
僑校舉辦2022年秋季成果展演。圖為高年級現代詩朗誦「見與不見」，與指導老師胡欣以、黃就成及校長王憲筠合影。(僑校提供)

曼哈頓華埠的紐約華僑中文學校於日前舉辦2022年秋季成果展演，由於新冠感染人數再升，活動以錄影方式進行；僑校校長王憲筠表示，該校宗旨為傳承中華文化及語言，不僅要做社區服務，還需要繼續將此精神發揚光大，讓各界看到僑校存在的價值。

當天為疫後該校舉辦的第三場大型活動，共有500多名學童參加；為嘉惠學子，僑校董事長、紐約中華公所主席曾偉康及顧問伍銳賢共捐出10萬元，讓2022至2023年前400名註冊全學年度的學生享學費優惠，鼓勵更多社區學生，不分族裔繼續學習中文，期未來回饋社區。

王憲筠也感謝中華公所屬下60僑團資助、社會各界支持、家長的堅持和信任，學生能在疫情中繼續學中文，並感謝老師們面對實體及網路教學的挑戰繼續執教，義工團隊的奉獻及社會善心人士的資助。

當日演講比賽各組前三名得獎者：周六小學部第一名岑雅理，第二名李美怡， 第三名林雨晨；初中部周靖雅、江典彬、趙子華；周日小學部張進銘、林靜瑩、Brian Guan；高中部譚瑋珊、雷婉麗、梅丹怡、何景純。

四年級學生張進銘演講「我的媽媽」，內容有力、清晰流暢；高中部梅丹怡、譚瑋珊演講「我心目中的桃花源」，生動勵志。

學生也展現成果表演，包括歌曲、舞蹈、古文詩詞朗誦、現代詩朗讀等，生動活潑；會上頒獎給疫期不畏艱難，實體執教的傑出教師，包括胡欣以、黄就成、石云、朱恩誼、宋艷華、余詩敏、張滿欣、曹沛慧、陳子馨、翁夢怡、楊信城、林嘉雯、曹嘉怡、梁鈺燕及多位義工學生。

僑校於成果展演活動，頒發傑出教師獎。(僑校提供)
僑校於成果展演活動，頒發傑出教師獎。(僑校提供)
僑校於日前舉辦「2022年秋季成果展演」活動。圖為一年級學生表演「上學歌」。(僑...
僑校於日前舉辦「2022年秋季成果展演」活動。圖為一年級學生表演「上學歌」。(僑校提供)
僑校於日前舉辦「2022年秋季成果展演」活動。圖為四年級學生表演「孩子的天空」。...
僑校於日前舉辦「2022年秋季成果展演」活動。圖為四年級學生表演「孩子的天空」。(僑校提供)

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