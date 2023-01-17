法拉盛商鋪地下室失火 疑為賭檔

火警現場當晚消防隊灌救。(Citizen截圖)

法拉盛大學點 大道(College Point Blvd.)的一棟兩層樓商業建築，15日晚發生火警，火勢由地下室冒出，蔓延一層、二層及一旁的車輛，幸無人傷亡。警消人員16日表示，起火原因正在調查。知情人士透露，地下室疑為賭檔。此前，該樓華人房東 與地下室房客也曾有過糾紛。

火勢從地下室冒出，殃及二樓娛樂會所。(記者鄭怡嫣/攝影)

根據市消防局，15日晚約7時，大學點大道近楓葉大道(Maple Ave.)一棟商業樓地下室起火，蔓延至一層及二層商鋪，火勢在8時許得到控制，無人受傷。

記者16日走訪失火地點發現，地下室已全部燒盡，一樓銷售櫥櫃，二樓雖掛牌會計事務所，不過經確認已於去年1月搬走，變成一家娛樂會所。會所內，碎玻璃一地，天花板被燒出一個窟窿，牆體也遭損壞，搬運工人正搬出五台老虎機，現場仍留有一張賭桌及籌碼。

失火商舖。(記者鄭怡嫣/攝影)

該地段為聯排商業樓，一樓多為經營餐飲、裝修、櫥櫃等。附近的小商家表示，平時當一樓的商家休息，夜場的賭檔才開始進出人流。失火地下室也是一個賭檔，但與二樓的娛樂會所為不同的租客。失火地下室的房客據傳與華人房東曾有糾紛，本月13日曾遭警方搜查，疑與驅逐令相關。