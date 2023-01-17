法拉盛商鋪地下室失火 疑為賭檔
法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)的一棟兩層樓商業建築，15日晚發生火警，火勢由地下室冒出，蔓延一層、二層及一旁的車輛，幸無人傷亡。警消人員16日表示，起火原因正在調查。知情人士透露，地下室疑為賭檔。此前，該樓華人房東與地下室房客也曾有過糾紛。
根據市消防局，15日晚約7時，大學點大道近楓葉大道(Maple Ave.)一棟商業樓地下室起火，蔓延至一層及二層商鋪，火勢在8時許得到控制，無人受傷。
記者16日走訪失火地點發現，地下室已全部燒盡，一樓銷售櫥櫃，二樓雖掛牌會計事務所，不過經確認已於去年1月搬走，變成一家娛樂會所。會所內，碎玻璃一地，天花板被燒出一個窟窿，牆體也遭損壞，搬運工人正搬出五台老虎機，現場仍留有一張賭桌及籌碼。
該地段為聯排商業樓，一樓多為經營餐飲、裝修、櫥櫃等。附近的小商家表示，平時當一樓的商家休息，夜場的賭檔才開始進出人流。失火地下室也是一個賭檔，但與二樓的娛樂會所為不同的租客。失火地下室的房客據傳與華人房東曾有糾紛，本月13日曾遭警方搜查，疑與驅逐令相關。
鄰近業者表示，起火時當時濃煙滾滾，街道被封，自己直至夜晚12點左右才被准許回到店內。16日早，瓦電公司來修復瓦斯，早上10時自己的店內才續上瓦斯。附近燈具店的業者則表示，失火地下室也由華人經營，起火時鐵門遭消防隊員鋸開。16日在火災現場及周邊取證調查的警消人員表示，起火原因仍在調查。
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